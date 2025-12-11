Miquela Lladó, Tiu Herrero, Pitxorines y Ànimos Parrec actuarán en la Nit de la Cultura de la OCB
La Nit de la Cultura de la OCB, que se celebrará este sábado en el Teatre Principal de Palma, contará con las actuaciones de los artistas Miquela Lladó, Tiu Herrero, Pitxorines, Ànimos Parrec, Joan Gomila y Spiritual Mallorca A l'Octava, entre otros.
La Obra Cultural Balear (OCB), organizadora del evento, ha detallado que la cita acogerá la ceremonia de entrega de los Premis 31 de Desembre, que este año alcanzan su 39ª edición y reconocen la trayectoria y las aportaciones a favor del catalán, la cultura y la sociedad balear.
La gala estará presentada por Marta Bergas y ofrecerá actuaciones musicales que reflejan la diversidad y vitalidad de la creación contemporánea, desde propuestas tradicionales hasta expresiones más modernas y voces consolidadas y emergentes.
Durante la presentación, los premiados han expresado su agradecimiento y han subrayado la importancia de la Nit de la Cultura como espacio de reconocimiento y refuerzo del compromiso de la sociedad civil con la lengua y la cultura.
Los organizadores han destacado que la gala también servirá para visibilizar proyectos sociales y culturales que contribuyen al progreso del archipiélago, lo que consolida la Nit de la Cultura como un referente en la escena cultural balear.
Asimismo, la OCB ha resaltado la labor de las entidades y personas premiadas, que a lo largo de casi cuatro décadas han dejado una huella en el tejido cívico del archipiélago, impulsando iniciativas en beneficio de la comunidad y la difusión del patrimonio cultural.
Las entradas siguen disponibles en la web del Teatre Principal y el acto se podrá seguir en directo por streaming a través de IB3, así como en redifusión en IB3 Televisió, Canal 33 y la plataforma 3Cat durante las fiestas de Navidad.
