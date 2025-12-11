Marta Bauzà: "Beethoven es un compositor en mayúsculas"

La soprano Marta Bauzà es una de las solistas que cantará la Sinfonía n. 9 de Beethoven con la Orquesta Sinfónica de Baleares, en un concierto programado para este jueves en el Auditorium, a las 20 horas. Estará acompañada por la mezzosoprano Begoña Gómez, el tenor Joan Laínez, el bajo Sebastià Serra y las voces de Cor Studium. Aunque la música del alemán no es la que más escuche, la cantante no duda de que “Beethoven es un compositor en mayúsculas”.

Bauzà cantará esta sinfonía por segunda vez, ya lo hizo el año pasado también en el Auditorium, concierto en el que coincidió con Gómez y Serra. Como soprano, su intervención es relativamente corta y son las partes corales las que son “bastante complicadas y merecen una especial atención”, comenta.

Actuar con la Sinfónica de Baleares “siempre es un placer, y si está Pablo Mielgo al frente, aún más”, señala la soprano sobre este concierto. Sobre la pieza, remarca que “es una sinfonía completamente diferente, es la primera sinfonía en la que se introdujo la voz, y eso la hace especial. Y hoy en día es reconocida sobre todo en la Unión Europea. Es una sinfonía que tiene que tener la consideración que se merece, ya sea por su mensaje, como por el valor de la música que tiene y por la innovación de poner la voz en una sinfonía, que no se había hecho”, añade Bauzà. Aún así, si tuviera que elegir una composición de este músico, lo tiene claro. “A mí, particularmente, me gusta mucho Fidelio, que es su ópera más conocida, y bueno, la música de Beethoven... es un compositor en mayúsculas”, afirma la soprano.

Ya sea ante una pieza tan conocida como esta o de otra desconocida para el público, “en mi caso siempre hay la misma responsabilidad de intentar transmitir lo que me interesa transmitir o lo que la música creo que merece y hacerlo lo mejor posible”. Como cantante, también tiene en cuenta las expectativas del público.

En cuanto a otros proyectos, en enero ofrecerá un concierto en el Teatro Principal de Inca, dentro de las Nits Torrandell, y presentará en la sede de la SGAE en Madrid el disco con las canciones de Miquel Capllonch que grabó con el pianista Jesús López.