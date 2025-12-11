"Por si un caso... volvemos!": Ossifar anuncia un concierto único en Son Fusteret en 2026

Ossifar volverá a los escenarios el 3 de julio de 2026 con un único concierto en Mallorca, una cita de gran formato que se celebrará en Son Fusteret y que llega después del éxito inesperado y masivo de su actuación de este verano en Inca.

Así lo ha anunciado este jueves el grupo en Espai Xocolat, donde Llàtzer Méndez y Luis Arboledas han detallado una propuesta que nace tanto para dar respuesta a una demanda popular "desbordante" como para cumplir la promesa de no repetir la experiencia hasta 2026.

La banda, que llenó el Cuartel General Luque de Inca el pasado 19 de julio con más de 4.500 personas, afronta ahora un reto aún más grande: un recinto con 8.993 localidades en un espacio completamente renovado y dimensionado para acoger conciertos de gran formato.

"Aún estamos igual de asustados que hace unos meses o un poco más incluso", ha admitido Méndez entre risas, dejando claro que la magnitud del proyecto impone respeto, pero también ilusión. "En Inca no esperábamos esa respuesta. En cuatro días se agotaron las entradas. Ahora la expectativa es aún más bestia", afirma Arboledas.

"Por si un caso..."

Con un juego irónico basado en el lema de la campaña —"Por si un caso... te lo perdiste", "Por si un caso... quieres repetir", "Por si un caso... esta Navidad, regala Ossifar"—, el grupo reconoce que el motor principal de esta vuelta no es una estrategia de gira, sino el deseo de atender la insistencia de un público que "ha hecho mucha presión, pero de la buena". La respuesta en redes sociales después del concierto de Inca, explican, fue determinante: "Había gente que casi exigía otro concierto: 'Si queréis que venga, necesitamos un lugar más grande', nos decían".

El nuevo escenario promete una experiencia más cómoda y plenamente adaptada al volumen de público esperado. A diferencia de Inca —donde una parte de la audiencia pedía poder sentarse—, Son Fusteret contará con grada con 800 asientos, además de pantallas gigantes y zonas amplias para garantizar visibilidad y confort. El espacio incluirá food trucks, servicio de bar y múltiples servicios complementarios.

Entradas y precios

Las entradas ya están a la venta en codetickets.com, con cuatro modalidades: pista - entrada general (25 euros), grada con asientos (35 euros), VIP (45 euros, con zona reservada en el lateral de pista, barra, baños exclusivos, aparcamiento y acceso prioritario) y premium (55 euros, en un espacio con tarima elevada con los mismos servicios exclusivos).

La apertura de puertas será a las 18.00 horas y el concierto comenzará a las 21.00 horas, con una durada prevista de dos horas y media.

Una vuelta que no estaba prevista

A pesar del ruido generado, Ossifar insiste en que no tenía ninguna intención de volver a la actividad regular. "No nos daba ninguna gana empezar a girar por pueblos y hacer bolos", ha confesado Méndez. "El concierto de Inca nació como un homenaje y ya está, pero la respuesta fue tan inesperada y emotiva que nos ha llevado hasta aquí", ha añadido.

Arboledas, por su parte, ha reconocido que los días posteriores a aquel concierto tuvieron que "digerir una bomba emocional": "Hacía 28 años que no estábamos encima de un escenario. Luego te encuentras con 4.500 personas cantando a pleno pulmón y la sensación es brutal y también una responsabilidad. La gente nos pedía otro concierto de todas las maneras posibles".

Según han explicado, todos los músicos que formaron parte de la banda en Inca han confirmado su presencia para el concierto de 2026. "Tenemos una banda que es una pasada. Esto nos da seguridad y ganas. Están tan ilusionados como nosotros", han asegurado.

Un espectáculo de gran formato

La organización, con la productora Manangelment al frente, ha subrayado que el concierto será "un evento de gran festival" con un nivel de producción muy superior al del verano pasado: estructura escénica ampliada, pantallas, zonas diferenciadas y una apuesta clara por la calidad sonora.

"Ellos no reparan en gastos cuando se trata de que su público esté bien", ha afirmado Àngel Pujol, director de la productora. "Son grandes showmans, pero detrás hay mucho trabajo serio y mucho rigor", ha añadido.

La elección de Son Fusteret responde, precisamente, a esta voluntad de garantizar comodidad y evitar las limitaciones que sí tenía el Cuartel General. La organización también ha querido agradecer al Ayuntamiento de Inca "la apuesta valiente" que hizo en su momento, cuando todavía nadie sabía qué eco tendría la propuesta.

Méndez y Arboledas han vuelto a insistir en que este será el único concierto de 2026, tal y como cumplieron la promesa de hacer solo uno este 2025. "Teníamos cola de pueblos que nos querían llevar sin importar el precio, pero no es lo que queremos hacer. No hemos venido a hacer una gira, queremos hacer un homenaje como toca y uno solo", han remarcado. "Los que pensaban que haríamos un Antònia Font se han jodido", han bromeado.

La campaña de promoción juega abiertamente con la idea de repetir el éxito del verano. "Esperamos que esta vez se agoten también y si puede ser en menos días mejor", ha comentado Arboledas. El reto es superar los cinco días que tardaron en agotar entradas en Inca. "No nos jugamos la vida, pero sí una parte emocional importante. Nos hace sufrir un poco, pero también nos hace mucha ilusión. Es un concierto que queremos que sea memorable", ha concluido Méndez.