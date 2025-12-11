El cantaor mallorquín Jorge de la Zagala, finalista del Concurso de Cante Flamenco Ciudad de San Sebastián 2025

El cantaor mallorquín Jorge de la Zagala ha sido seleccionado para la final del Concurso de Cante Flamenco Ciudad de San Sebastián 2025, una de las convocatorias con mayor trayectoria del norte de España. La final se celebrará el próximo 14 de diciembre en el Teatro Principal de Donostia, donde el artista interpretará Granaína y Bulería, mostrando un estilo "personal, profundo y gitano", fruto de años de estudio, dedicación y vínculo con el flamenco.

Su presencia en esta edición supone también un hito para la isla, ya que sitúa a Mallorca en el mapa de una de las competiciones más reconocidas fuera de Andalucía. El certamen, organizado por el Centro Socio Cultural Peña Flamenca La Paquera de Jerez e impulsado por la Asociación Gitana Kamelamos Adiquerar, destaca tanto por su calidad artística como por su fuerte componente social y comunitario. Desde el año 2000, la cita se ha consolidado como un referente del cante en el País Vasco.

El Concurso de Cante Flamenco Ciudad de San Sebastián trabaja históricamente por la promoción del cante gitano y por la integración a través de la cultura, convirtiéndose en un espacio de encuentro donde conviven tradición, talento emergente y compromiso social. Por su escenario han pasado voces que hoy forman parte de la historia reciente del flamenco, como "El Pichas", Amparo Lagares, Rafael Martínez Leiva "Maluco", Lander Egaña "Maicenita", Rocío Belén Cuesta o Jónatan Jiménez, entre otros ganadores de ediciones anteriores.

La gala final contará además con un artista invitado de excepción: Pedro el Granaíno. Considerado una de las voces más poderosas del cante gitano de su generación, el cantaor granadino debutó como solista en 2012 y desde entonces ha recorrido los principales festivales y peñas del país y del extranjero. Su presencia en esta edición subraya el vínculo histórico entre San Sebastián y Granada, ciudad donde en 1922 se celebró el primer Concurso de Cante Jondo impulsado por Manuel de Falla y figuras como Lorca o Zuloaga.

El evento —que alcanza ya su XXIV edición— está organizado por la Asociación Camelamos Adiquerar con el apoyo del Departamento de Diversidad Cultural del Ayuntamiento de San Sebastián y Donostia Kultura. Para Jorge de la Zagala, la final supone una oportunidad para mostrar su identidad artística y honrar el flamenco desde Mallorca ante un jurado y un público que cada año acuden a esta cita marcada por la emoción y el respeto al cante.