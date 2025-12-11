Concierto Rosalía
Se agotan las entradas para los conciertos de Rosalía en Madrid y Barcelona
La catalana dará ocho conciertos en España en el Movistar Arena y el Palau Sant Jordi
Laura Nuel
Después de que el martes 9 de diciembre se agotaran las entradas de la preventa de tickets para el 'Lux Tour' de Rosalía de 2026, hoy ha sido la venta general para conseguir entradas para alguno de los 42 conciertos que dará en 17 países diferentes por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, ocho de ellos en España. Al igual que sucedió el martes, las entradas se han agotado rápidamente, a las 11.30h.
Los que no pudieron conseguir entradas en la preventa del martes han tenido otra oportunidad este jueves. La sala de espera se ha abierto a las 09:15 horas y las entradas se han puesto a la venta de manera progresiva. A partir de las 10 horas podían comprarse las entradas para los conciertos del 30 de marzo y el 1 de abril en el Movistar Arena de Madrid y para el 13 y 15 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona. A partir de las 11 horas se han puesto disponibles las entradas para el 3 y 4 de abril en Madrid y para el 17 y 18 de abril en la capital catalana. En el caso de las entradas para los conciertos internacionales en Europa, la mayoría de entradas han podido adquirirse a partir de las 10.
Las entradas se han podido comprar a través de las plataformas de Ticketmaster, Live Nation y El Corte Inglés, y el precio oscilaba entre los 45 euros y los 115 las más caras, sin contar los gastos de gestión.
Esta es la lista completa de los conciertos que dará la catalana en su gira:
- 16 de marzo – Lyon, Francia – LDLC Arena
- 18 de marzo – París, Francia – Accor Arena
- 20 de marzo – París, Francia – Accor Arena
- 22 de marzo – Zúrich, Suiza – Hallenstadion
- 25 de marzo – Milán, Italia – Unipol Forum
- 30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena
- 1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
- 3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
- 4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
- 8 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
- 9 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
- 13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 22 de abril – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome
- 27 de abril – Amberes, Bélgica – AFAS Dome
- 29 de abril – Colonia, Alemania – Lanxess Arena
- 1 de mayo – Berlín, Alemania – Uber Arena
- 5 de mayo – Londres, Reino Unido – The O2
- 4 de junio – Miami, EE. UU. – Kaseya Center
- 8 de junio – Orlando, EE. UU. – Kia Center
- 11 de junio – Boston, EE. UU. – TD Garden
- 13 de junio – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena
- 16 de junio – Nueva York, EE. UU. – Madison Square Garden
- 20 de junio – Chicago, EE. UU. – United Center
- 23 de junio – Houston, EE. UU. – Toyota Center
- 27 de junio – Las Vegas, EE. UU. – T-Mobile Arena
- 29 de junio – Los Ángeles, EE. UU. – Kia Forum
- 3 de julio – San Diego, EE. UU. – Pechanga Arena
- 6 de julio – Oakland, EE. UU. – Oakland Arena
- 16 de julio – Bogotá, Colombia – Movistar Arena
- 24 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena
- 25 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena
- 1 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
- 2 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
- 10 de agosto – Río de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena
- 15 de agosto – Guadalajara, México – Arena VFG
- 19 de agosto – Monterrey, México – Arena Monterrey
- 24 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
- 26 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
- 3 de septiembre – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico
