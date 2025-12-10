El Teatre Xesc Forteza apuesta por el circo con el estreno familiar 'Había una vez. Gigi en el circo'

El Teatre Municipal Xesc Forteza abrirá sus puertas al universo del circo los próximos 13 y 14 de diciembre con Había una vez. Gigi en el circo, el nuevo espectáculo de la compañía Artístic Show. La propuesta, de carácter plenamente familiar, ha sido presentada este miércoles por el director general de Música y Artes Escénicas del Ayuntamiento de Palma, Rafel Brunet, acompañado del elenco artístico.

El montaje, que se podrá ver a las 17.00 horas en ambas funciones, sigue la historia de Gigi, un apasionado aspirante a artista que sueña con formar parte del mágico mundo del circo. Para explicar este recorrido, el espectáculo reúne a un equipo multidisciplinar formado por Daniel Rossetti —director y equilibrista—, la malabarista visual Kelly Laner, la cantante Kimberly, la contorsionista Miqueli Isabel, el malabarista Eugeni Korovnikov y los clowns Portus Laner y Natalie Laner.

Durante la presentación, los intérpretes han ofrecido un breve avance de la función, que Brunet ha definido como "eminentemente familiar y dirigida a todas las edades, especialmente a los más jóvenes de la casa". Según el director general, el estreno en el Xesc Forteza responde al objetivo de Cort de "recuperar la esencia del buen circo, aquel capaz de entretener a todo el mundo no solo con humor o habilidad, sino también con talento y creatividad".

Impulso al sector circense

Además, Brunet ha anunciado nuevos pasos para reforzar el tejido circense local. Por un lado, ha dado a conocer el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Palma y la empresa Stromboli, que permitirá que dos compañías mallorquinas dispongan de sus instalaciones como espacio de creación y preparación de espectáculos. Una iniciativa que busca facilitar condiciones óptimas de trabajo para los profesionales del sector.

Por otro lado, el director general ha avanzado que esta misma semana se abrirá la convocatoria pública del Palma Circ 2026. El plazo permanecerá abierto hasta el 13 de febrero del próximo año y las bases podrán consultarse en la web de Palma Cultura. Las propuestas deberán enviarse a la dirección electrónica musicaiescena@palma.cat.