Sol Picó bailará en una jaula: "Muchos hombres están confusos y eso a veces genera malas prácticas"

Ha bailado en una escalera de embarque, con una pared móvil, una pértiga y botas de esquí. ¿Es la primera vez dentro de un cubo?

De estas características, sí. Hubo otro espectáculo, Solo son mujeres, dirigido por Carme Portaceli, en el que bailaba en una especie de ataúd transparente, abierto y con agua. Fue una experiencia preciosa, como esta, ya que te permite investigar qué movimientos son posibles en espacios tan delimitados. Nunca había pensado en coreografiar algo para sitios así de reducidos, pero siempre que tengo un reto, estoy muy motivada porque me hacen salir de la zona de confort, ir hacia otro lugar, buscar otra manera de moverme. Los bailarines queremos poder hacerlo en espacios amplios y con absoluta libertad, aunque Gàbia es un reto excitante.

Además del espacio reducido, cuatro metros cuadrados, bailará rodeada de espectadores. ¿Cómo cambia la coreografía?

La mirada del público a cuatro bandas es el otro condicionante del espectáculo, por lo que he tratado de hacer una pieza que se vea bien desde los cuatro puntos.

Las Suites de Bach son el hilo conductor y para el músico que las interpreta, Miquel Àngel Aguiló, es como escalar el Everest. ¿Bailarlas es tan complejo?

Desde luego que no es fácil. Es una clase de música que requiere ser escuchada detenidamente. Sin embargo, curiosamente, yo tengo la sensación de que permite hacer casi de todo, desde que te muevas a su ritmo hasta dejar que la música vaya por un lado y tú por otro. No había trabajado nunca con Bach y me ha parecido muy interesante poder jugar con él de este modo, porque tiene algo muy espiritual y es muy completo. Hay tanta forma, construcción, ritmo, pausa, hay tanto de todo que en cierta manera puedes llevarlo donde tú quieras.

Una artista dentro de una jaula. ¿Qué barreras tiene el arte hoy día?

Si las hay, debemos romperlas. El arte tiene capacidad para romper estructuras, reivindicar, señalar, cambiar lo necesario. Tenemos que romperlo todo para poder generar un mundo nuevo. En el ámbito de la cultura, cuanta más luz creemos, más luz habrá para que ilumine al resto, como leí recientemente en un artículo. Muchas veces los artistas, yo la primera, nos centramos en la oscuridad y el dolor de lo que nos rodea, por lo que casi parece que lo estamos invocando. Sin embargo, deberíamos romper más barreras para dirigirnos a la luz.

El cubo de Gàbia simboliza para el impulsor el aislamiento actual, un tema que usted trató en su obra anterior. ¿Es la principal jaula del mundo moderno?

Una de las principales, pese a que aparentemente la sociedad está muy conectada. Cuando preparé Carrer 024, hablé con mucha gente de diversos países y casi todas las edades que se sentían totalmente solos. Sin embargo, aquí he querido crear otra dramaturgia y la jaula es para mí una habitación cerrada en la que se genera un pensamiento más amplio sobre la vida.

¿En qué sentido?

Es una reflexión en torno a no poder vivir debido a que no consigo adaptarme a una forma de vida concreta, a pesar de que lo intento. Es un poco como Virginia Woolf e incluso he incorporado a la pieza piedras blancas de río.

¿En qué jaulas nos hallamos encerradas las mujeres?

En unas con unos barrotes casi inamovibles y que parece que no hay manera de abrir. El patriarcado es reincidente, no nos lo podemos quitar de encima, como vemos de nuevo ahora, aunque no tenemos que achantarnos ni un segundo, hay que seguir luchando sin cesar.

¿Los hombres también están enjaulados y no lo saben?

Yo creo que sí. Muchos se sienten atrapados por la confusión y, con todo lo que se está viendo, con este resurgir del patriarcado, eso a veces les genera malas prácticas. Cuando preparé un espectáculo sobre ellos, Dancing with frogs, estuvimos en Mallorca y fue muy interesante preguntar a hombres de un pueblo cómo se sentían y cuáles eran sus preocupaciones sobre este tema.

¿En qué se inspira para crear?

La vida es un caudal inagotable de inspiración porque todo lo que pasa en el mundo te interpela de un modo u otro, desde el feminismo hasta el patriarcado, la crisis de 2008 o algo tan personal como el hecho de ser madre, ya que todos sentimos de forma parecida.

Fue pionera y continúa siendo un referente en la danza contemporánea. ¿Cómo ve su evolución?

Aún queda camino, sobre todo en infraestructuras, pero lo bueno es que hay una cantera de creadores muy potente en este país.