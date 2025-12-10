La película 'Soñando con leones', rodada en Mallorca, se estrena en CineCiutat
El filme sobre la eutanasia ha tenido una gran repercusión en Brasil y Portugal, donde fue preseleccionado para los Óscar
La película Soñando con leones, del cineasta Paolo Marinou-Blanco, se estrena este jueves en CineCiutat a las 19 horas después de alcanzar una enorme repercusión en Brasil y Portugal, de donde es el cineasta.
El largometraje sobre el derecho a la eutanasia, cuya segunda parte fue rodada en Mallorca, también fue preseleccionado a los Óscar por parte del país luso en la categoría de mejor película extranjera tras haber sido vista por alrededor de 14.000 espectadores.
Premio
La cinta está coproducida por Cinètica, con Luis Ortas al frente, y fue proyectada el pasado verano en el Atlàntida Mallorca Film Fest, donde ganó el premio a la mejor película Talent Balear. Se rodó en agosto del año anterior y entre sus personajes secundarios están los intérpretes mallorquines Àssun Planas y Toni Gomila.
En cuanto a las localizaciones isleñas, pueden verse el cementerio de Palma, el Café la Lonja, el hostal Pons, la playa de Estellencs, el puerto de Valldemossa y una casa particular en la Serra de Tramuntana.
La película combina el humor negro con un tratamiento positivo del deseo de morir a través de sus dos protagonistas, la reconocida actriz brasileña Denise Fraga y el joven intérprete portugués João Nunes.
Como explicó el director en julio, en la segunda parte cambia el tono surrealista e histriónico de la primera porque «se vuelven seres menos solitarios y logran una base más firme para salir de ese mundo absurdo y entrar en uno que tiene más sentido», según avanzó sobre una película «vital y vitalista», «sin pena», en palabras de la protagonista, Gilda.
