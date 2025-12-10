Obituario
Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro
El músico placentino, figura esencial del rock en español, deja un legado irrepetible
Almudena Villar Novillo
El mundo de la música ha perdido este miércoles a Robe Iniesta, que ha muerto a los 63 años, según han confirmado fuentes cercanas al entorno del artista. El compositor y vocalista cacereño, fundador de Extremoduro, era una de las figuras más influyentes y reconocidas del rock en español.
Robe, natural de Plasencia, revolucionó la música desde principios de los años 90 con un estilo visceral, poético y transgresor que convirtió a Extremoduro en un fenómeno generacional. Álbumes como Somos unos animales, Deltoya, Agila o La ley innata marcaron a varias generaciones y consolidaron a la banda como una referencia imprescindible en la historia cultural del país.
Durante los últimos años, el músico había desarrollado una exitosa carrera en solitario, explorando nuevos sonidos y una escritura más introspectiva, sin perder la autenticidad que siempre lo caracterizó.
Profundo impacto
La noticia de su fallecimiento ha generado un profundo impacto en el panorama musical y en miles de seguidores que crecieron con sus canciones y su forma única de entender el arte. Redes sociales, compañeros de profesión y fans de toda España han comenzado a despedirlo con mensajes de admiración y gratitud por una obra que ya forma parte de la memoria colectiva.
Robe se marcha, pero deja una huella imborrable: versos que desbordaban vida, libertad y crudeza; una manera de hacer música que rompió moldes; y una voz que seguirá acompañando a quienes encontraron en sus canciones un refugio, una herida o un camino.
- La responsable de una inmobiliaria de Mallorca, acusada de estafar a clientes con la venta de inmuebles
- El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares
- Victoria de los hoteleros de Playa de Palma: Las asociaciones pueden ejercer de acusación popular en los procedimientos penales
- Cort carga contra los vecinos de sa Calatrava por la tala de los bellasombra y critica que 'se intente obstaculizar' la eliminación de estos ejemplares
- El Govern retira la planta invasora que amenaza el Gorg Blau
- Koldo apunta a la posible participación de Armengol en las contrataciones investigadas
- Preocupación por las subidas de alquiler en 2026 en Baleares: 'Pisos por los que ahora estás pagando 800 euros podrán pedirte 1.800 sin ningún problema
- Atasco del SEPE en la tramitación del paro de 200.000 fijos discontinuos de Baleares