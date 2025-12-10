El escritor Lorenzo Silva: "Robe tenía una mirada de una hondura infrecuente"

El protagonista de la famosa saga de novelas policiacas de Lorenzo Silva, el agente Bevilacqua, es un gran seguidor de Extremoduro y de su líder, Robe Iniesta, como se refleja en las múltiples referencias a sus canciones.

Este miércoles falleció el que «probablemente es el autor más importante de la música popular en español», lamentó el escritor y jurista poco antes de pronunciar una conferencia en el seminario de Literatura y Derecho de la UIB (Universitat de les Illes Balears).

Para Lorenzo Silva, «Robe tenía una mirada muy particular, de una hondura infrecuente en la música popular. Sus letras reflejan en muy pocas palabras, y es lo difícil, cosas que tienen mucha profundidad y también mucha verdad. Alguien que es capaz de encontrar metáforas como esta: «La vida es roja si te vas», o esta: «Soy un poeta y mi vida una letra que escribo en hojas en blanco», es alguien que realmente ha aportado algo valioso, único y creo que irrepetible a la música popular española».

Libro de relatos

De su propia mirada también habló el escritor de La flaqueza del bolchevique, entre otras muchas obras, ya que acaba de publicar la recopilación de 25 relatos Afanes sin provecho, que abarca desde sus comienzos como novelista hasta la actualidad.

«Hay una diferencia importante en el recorrido de un escritor», aunque «releyendo ese relato de hace 41 años, que escribí con 18, hay cosas que contaría de otra forma pero veo que la mirada que hay detrás es la misma que tengo ahora. Hay un a priori, que es la forma de estar en el mundo, y pienso que es lo principal para un escritor, algo a lo que debes tratar de mantenerte leal. La experiencia cambia tu percepción de algunas cosas, puede delinear o cincelar tus ideas, pero creo que es importante mantener esa mirada verdadera, que no proviene del interés ni del éxito o el fracaso. La que tienes con 18 años es la de verdad».

Silva afirma que es básica a la hora de crear una obra literaria, pese a que se habla poco de ella. «Se suele hablar de lo entretenida que es una novela, lo brillante que es el estilo de un autor, de en qué medida una historia puede tener cierta trascendencia para mostrar un hecho o una sociedad en un momento dado, aunque menos de algo que para mí es fundamental y anterior a todo eso, es decir, de dónde salen las historias que uno cuenta, la manera en que lo haces y su significación».

Argumenta que «la mirada del escritor surge de los lugares que ocupamos a lo largo de la vida y depende de la formación, el carácter, nuestros seres queridos, quiénes nos han educado y quiénes consideramos como ejemplo. Y esa mirada para mí es el mimbre fundamental de un escritor».

La sentencia

Como jurista e invitado de honor del seminario de la Facultad de Derecho de la UIB, Silva destacó que en sus 12 años de ejercicio de la profesión aprendió lo importante que es «conectar saberes», de ahí su alabanza a un curso que une las citadas disciplinas.

Además, habló de la necesidad general de tener «un mínimo de conocimientos» de Derecho, porque Todo está lleno de leyes (título de su conferencia). «En los últimos tiempos se habla a menudo de procedimientos y de resoluciones judiciales», muchas veces a cargo de personas cuyos saberes «dejan mucho que desear y hacen una aproximación muy mejorable, por decirlo de forma suave. En ocasiones esas personas incluso informan a sus conciudadanos y las consecuencias pueden ser la adulteración del discurso público», advierte.

Por eso no quiso pronunciarse sobre la sentencia condenatoria al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hasta que no haya «leído con cuidado» sus casi 200 páginas. A Silva lo que le parece «decepcionante es que haya una resolución judicial compleja sobre un asunto muy importante y que la respuesta sea tan de hooligan. Echo de menos una mayor capacidad de enjuiciar las realidades al margen de las militancias. La sociedad se merece un mayor análisis».