Martínez presenta la Oficina Palma 2031, para acercar a la ciudadanía la candidatura a Capitalidad Europea de la Cultura

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presentado este martes la Oficina Palma 2031, para acercar a la ciudadanía las propuestas y contenidos de la candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura.

Así lo ha informado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa, en que ha añadido que en la presentación de las nuevas dependencias, en calle Sant Agustí 10, han estado asimismo el regidor de Cultura, Javier Bonet; el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta; la directora general de Patrimonio e Interpretación de la Ciudad, Pilar Ribal, y el director general de Proyectos Culturales, Gori Vicens.

El acto ha servido también para dar a conocer la participación del doctor en Economía Antoni Riera como coordinador de la redacción del proyecto con el que Palma 2031 competirá para obtener su designación.

Presentación de la oficina Palma 2031. / Ayuntamiento de Palma

Con la apertura de esta oficina, Palma da un paso más en su camino hacia la consecución de la capitalidad europea, reforzando, además, su apuesta por la transparencia y por un modelo de participación que permita a los palmesanos seguir y acompañar un proceso que quiere transformar la ciudad a través de la cultura.

Punto de referencia exigido por la UE

El nuevo espacio, que complementa la información disponible en la web oficial de Palma 2031, se convierte en un punto de referencia para conocer la evolución del trabajo que se está realizando. Además, responde a uno de los requisitos marcados por la Unión Europea: ofrecer a la población vías reales y accesibles para informarse y participar en la candidatura.

Las dependencias permanecerán abiertas al público los miércoles y jueves, de 09.00 a 13.00 horas, y en las mismas se ofrecerá atención personalizada, información actualizada y la posibilidad de sumarse al manifiesto de apoyo a Palma 2031.

La puesta en marcha de la oficina coincide con un momento en el que el equipo técnico encara la fase final de preparación del proyecto que debe entregarse al Ministerio de Cultura, desde donde se someterán las diferentes propuestas a la consideración de los expertos de la Unión Europea.

Durante la presentación, se ha destacado la función que ha venido desarrollando Antoni Riera, considerado una figura de referencia en las Baleares dentro del ámbito de la planificación estratégica.

Riera se ha ocupado de coordinar la redacción del proyecto Palma 2031 aportando sus profundos conocimientos para dar forma a una propuesta centrada en la interrelación entre turismo, cultura, ciudadanía y desarrollo sostenible.

Durante su intervención, el alcalde Martínez ha agradecido el trabajo de los 24 miembros de las Mesas artística y científica, ha recordado el "carácter colectivo" del proyecto y ha señalado que, mediante la apertura de este nuevo espacio, Palma reafirma "el compromiso con una candidatura participativa, abierta y alineada con la visión de un Mediterráneo en movimiento: creativo, sostenible y profundamente conectado con su gente".

Al mismo tiempo, el primer regidor de Cort ha indicado que Palma 2031 "no es únicamente un año de actos puntuales, sino la pieza clave de una estrategia más larga, que abarca la década 2026-2036".

"La pregunta de fondo", ha continuado, "no es qué haremos en 2031, sino cómo tiene pensado Palma interrelacionar mejor la cultura, el turismo y la ciudad estos próximos años".

Esta pregunta encuentra la respuesta adecuada, según el alcalde, con 'Mediterranean in Motion', que no es, siguiendo su argumentación, "únicamente un eslogan, sino el modo en que una ciudad mediterránea, como es Palma, aspira a poner la cultura, la creatividad y el conocimiento en el centro de su desarrollo, ya que la cultura no debe ser una capa que se añade al final, sino la fuerza que ordena el conjunto del sistema urbano, cultural y turístico de la ciudad y sus alrededores".

Ejes de la candidatura y cifras económicas

El proyecto de capitalidad se articula, en palabras de Martínez, en cuatro ejes: la reordenación del sistema desde dentro y la alineación de las instituciones y el tejido empresarial bajo una misma regla de juego; la concentración, alrededor de Palma 2031, de procesos que, sin ese impulso, necesitarían mucho tiempo para desarrollarse; la transformación de las experiencias piloto en estructuras estables, y la conversión de Palma en un laboratorio mediterráneo que comparte sus experiencias con Europa.

En conjunto, como ha explicado el alcalde, el programa operativo de Palma 2031 movilizará unos 48,5 millones de euros entre los años 2026 y 2031, centrados sobre todo en actuaciones de producción, mediación, participación y evaluación.

Paralelamente, unos 275 millones de euros se orientarán a las inversiones de capital que, según ha dejado claro Martínez, "no están pensadas para un año, sino para una década de cultura en movimiento", mediante proyectos como la reconversión del edificio de Gesa en el marco del Palma Culture & Innovation Bay, un hub de creación, residencias, laboratorios y mediateca abierto a la bahía.

Fundación Palma 2031

Martínez ha subrayado que este esfuerzo sin precedentes partirá de la colaboración de las instituciones, "pero también dispondrá de la implicación del sector privado", en concreto a través de un fondo mixto cultura-hospitalidad que, en palabras del primer regidor, invitará a todos los sectores a "coproducir proyectos con retorno cultural, social y ambiental medible, y no sólo con retorno de imagen".

Con el fin de garantizar que estas expectativas se cumplen adecuadamente, el alcalde ha anunciado la creación de la Fundación Palma 2031, una entidad, según ha expuesto, "con mayoría pública, dirección artística independiente y mecanismos de transparencia y evaluación para que cada euro invertido se pueda seguir desde la decisión hasta el legado, y para que cada proyecto deje una obra, un servicio y unos datos que ayuden a tomar mejores decisiones".

Por su parte, el coordinador de la redacción del proyecto Palma 2031, Antoni Riera, ha agradecido al Ayuntamiento, al área de Cultura, al sector cultural y la ciudadanía en su conjunto la oportunidad de haber realizado un trabajo que ha supuesto, según ha dicho, "un largo proceso de reflexión".

En este sentido, Riera ha apuntado que, dentro del proceso de confección de la candidatura, era prioritario preguntarse qué aspectos podían aumentar las posibilidades de Palma y, al respecto, ha destacado la importancia de valorar el impacto de la capitalidad "en la cultura, pero también en la economía y la sociedad".