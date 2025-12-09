La iglesia de la Sang de Palma muestra las primeras piezas restauradas de su histórico belén napolitano

La iglesia de la Sang mostrará a partir de este miércoles, 10 de diciembre, y solo durante las fiestas de Navidad las principales figuras del nacimiento y cinco ángeles de su belén, las primeras piezas restauradas de un histórico conjunto napolitano, el más antiguo en uso de Europa, que durante años estuvo abandonado. La cueva donde se han reinstalado las figuras también fue objeto de una rehabilitación estructural para acabar con las humedades.

El Consell de Mallorca encargó la restauración de las piezas de este belén la pasada primavera, después de que se realizaran las mejoras en la cueva que las acoge. Tras la primera fase de recuperación del belén, los ciudadanos que se acerquen a la Sang podrán contemplar a partir de este miércoles, a las 19 horas, y hasta el 6 de enero, la Virgen María, San José, el Niño Jesús y cinco ángeles barrocos, además de comprobar cómo se ha devuelto el dorado a la decoración de la cueva. La presentación al público contará con un concierto de música sacra, interpretado por Raquel Andueza y La Galanía.

El Consell de Mallorca presenta las primeras figuras restauradas del belén de la Sang / B. Ramon

Tras las fiestas navideñas, el belén volverá a guardarse mientras se completa la restauración del conjunto, tarea que lleva a cabo la UTE formada por Tracer Conservación y Restauración SL y Carlos Sánchez Gómez.

Lluc Riera, prior del santuario de la Anunciació de Maria (La Sang), ha celebrado que se esté recuperando el belén, ”no solo porque es importante en su aspecto histórico, artístico, patrimonial, sino porque es una capilla del santuario, un lugar de devoción donde se vive la veneración del misterio de Navidad, que para nosotros los cristianos es fundamental. La gente durante estos años se ha lamentado de no poder rezar, de no poder celebrar, de no poder venerar este misterio, y por tanto es una alegría inmensa recuperar su función”.

“Presentamos esta primera fase con mucha satisfacción, porque el cambio que se ha conseguido es extraordinario. Hoy hemos podido ver cómo se ha restaurado la cueva, el buen Jesús, San José, la Virgen María y también cinco ángeles. Es una primera fase que comenzó en abril y que a día de hoy todos podrán comenzar a disfrutar cuando visiten la iglesia de la Sang”, ha recalcado Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, quien también ha recordado que este conjunto estuvo abandonado durante diez años.

Es una reforma en la que se han invertido 400.000 euros y que durará unos 15 meses en total. Hasta ahora, se han llevado a cabo estudios de documentación histórica y fotográfica, levantamientos en 3D de las figuras principales, análisis con luz ultravioleta para identificar alteraciones superficiales, tests de solubilidad y pruebas de limpieza sobre algunos elementos concretos, con el objetivo de establecer un diagnóstico preciso sobre el estado de conservación y recuperar el esplendor original de las piezas ya restauradas, ha especificado el Consell en una nota.

“Nosotros tenemos claro que uno de los objetivos más importantes del día de hoy de esta legislatura es conservar, estudiar y difundir una parte de nuestro patrimonio, una parte de nuestra historia y por este motivo, desde el primer momento d ella legislatura, nos pusimos a trabajar para recuperar el belén de la Sang, que estuvo durante más de diez años abandonado dentro de despachos, trasteros, de cualquier manera, y que iba perdiendo su valor, y sobre todo su devoción”, ha añadido Galmés.

Antònia Roca, la consellera de Cultura, ha recordado que la reforma de la cueva comenzó hace más de un año y que el proceso no ha acabado, ya que el belén cuenta con un total de 35 piezas. “Lo que queríamos es que con motivo de la celebración de las fiestas de Navidad, la ciudadanía pudiera ver esta cueva restaurada y los elementos principales del nacimiento”, ha explicado.