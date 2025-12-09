La iglesia dels Sagrats Cors de Palma estrena un espectáculo audiovisual inmersivo

La iglesia dels Sagrats Cors ha estrenado el espectáculo inmersivo Elements, el batec de la vida, que fusiona luz y música con la tecnología digital, ofrecido por Spiritual Mallorca.

Elements, el batec de la vida es una experiencia inmersiva de unos 25 minutos de duración, inspirada en los elementos de la naturaleza y en la figura de Ramon Llull. Distintas imágenes se van proyectando en el interior de esta céntrica iglesia de Palma, en la calle Sant Gaietà, mientras suena una banda sonora especialmente compuesta para ese espectáculo, que es de pago. La página web de Spiritual Mallorca ofrece la posibilidad de comprar entradas en diferentes horarios y tarifas.

La escenografía de Elements, creada con proyecciones de video-mapping, se complementa con una banda sonora compuesta específicamente para esta experiencia, con la intención de crear una inmersión sensorial completa.

Elements, el batec de la vida es un proyecto de Pere Muñoz y Rafel Duran, como directores y productores ejecutivos, mientras que la escenografía digital y la producción de contenidos de video-mapping son obra de Mitos Colom y Javi Cadavieco.