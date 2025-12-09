La galería Kant trae a Palma un concepto especial

Si quisiéramos recurrir a los clichés más trillados, empezaríamos por la palabra hyggelig, el término danés por excelencia que describe una sensación de bienestar hogareño. Y, de alguna manera, encaja un poco con la nueva fase de Kerry Harm Nielsen en la galería de arte Kant, abierta recientemente en Palma. Su visión, que lleva a cabo junto con la comisaria Nahir Fuente, no es la de una galería minimalista tipo «cubo blanco». Quería que fuera «más personal, más pausada, más profunda», un lugar íntimo con mucho carácter. O mejor dicho, dos: una pequeña y encantadora galería de dos plantas en una antigua fábrica de chocolate y, a un paso de allí, el propio apartamento de Nielsen.

Una escultura de Ipsen y un cuadro de Thomas Trum.

Él es originario de Nueva Zelanda, emigró a Europa hace unos 40 años y en 2004 abrió una galería que en 2010 trasladó al centro de Copenhague. «Vengo de una isla y también en Dinamarca viví muchos años en una pequeña isla», cuenta el galerista. Por eso, dar el salto a otra isla, Mallorca, no le resultó difícil. «Tenía el deseo de vivir en otro lugar en esta etapa de mi vida, conocer otra cultura», dice. La escena artística de la isla, pero sobre todo el estilo de vida y la cercanía a la naturaleza, convencieron a Nielsen, que ahora es residente a tiempo completo en Palma.

A menudo ocurre que un extranjero aterriza en Mallorca con una gran idea, como un extraterrestre con su nave espacial. Sin embargo, el neozelandés no pertenece a este tipo de personas. Aunque aporta su experiencia y sus artistas internacionales, quiere tomarse las cosas con calma, primero establecer contactos y desarrollar ideas, dejar que su proyecto crezca poco a poco. La base sigue siendo, por supuesto, el comercio del arte —la galería también participará en Art Cologne en Mallorca—, pero para el futuro Nielsen también desea proyectos que abran conexiones con disciplinas como la literatura o la música.

Y ya en el presente, la experiencia artística neozelandesa-danesa-mallorquina es especial. La galería, situada en un edificio histórico y respetuosamente renovado, es una joya en sí misma. En un principio, solo debía servir como almacén, pero el espacio es demasiado bonito como para no utilizarlo como pequeña sala de exposiciones. Ahora se prevé celebrar aquí unas cuatro exposiciones al año. La primera, que se puede visitar hasta finales de enero, es una colectiva titulada From Ground Swells to Breaking Waves (De las olas de fondo a las olas rompientes).

El título puede interpretarse de varias maneras, afirma el marchante de arte. Se trata del viaje de la propia galería, que, como una ola, se ha ido formando lentamente y ahora ha alcanzado una nueva orilla, un momento de liberación y transformación. Y sobre la creación de arte, que primero surge como idea y luego se manifiesta en una obra. Las obras expuestas aquí representan ahora a artistas con los que Nielsen lleva muchos años colaborando. Al recorrer la exposición con él, uno se da cuenta rápidamente de que no solo es galerista, sino también coleccionista de arte, y que posee un profundo conocimiento y un auténtico entusiasmo por las obras que expone. Por ejemplo, ya era fan del artista danés Thomas Bang, representado con una escultura mural de la colección privada de Nielsen, cuando de joven vio por primera vez una instalación suya en un museo. «Me quedé completamente impresionado. Y 15 años después, tuve la suerte de que Bang viniera a mi galería para presentarse, y pensé: ¡Vaya, es él de verdad!», cuenta Nielsen, y suena como el propietario de un sello discográfico que de repente puede representar a su banda favorita.

Otra de las estancias de la vivienda.

El programa incluye a otros artistas de Dinamarca, entre ellos Asmund Havsteen-Mikkelsen, que contempla la arquitectura desde nuevos puntos de vista, o Steen Ipsen, con sus esculturas técnicamente y formalmente sofisticadas. Pero no solo eso, la variedad es enorme. Está, por ejemplo, Fabian Treiber, de Stuttgart, cuyos cuadros dan a conceptos tradicionales como los bodegones y los interiores un toque surrealista y extraño. El estadounidense Eli Craven, que trabaja conceptualmente con la fotografía y la transforma en objetos. O el holandés Joost Vandebrug con sus poéticos y táctiles ensamblajes, que también se nutren de las posibilidades de la fotografía y de la memoria. Quien quiera profundizar aún más y conocer el arte en un entorno privado y doméstico (por no decir hyggelig), puede visitar, previa solicitud, el apartamento de Nielsen, que funciona como una extensión de la galería. En ambos lugares, el arte y el diseño contemporáneos se encuentran con la arquitectura tradicional mallorquina, sin restarse protagonismo.