El corto navideño de Disney que muchos no saben que se rodó en Mallorca: la historia que vuelve a enamorar estas fiestas

Mallorca vuelve a ser escenario de cuento. Y esta vez, de la mano de Disney España. Aunque el corto navideño El Niño y El Pulpo se estrenó el pasado año, su disponibilidad en YouTube y el inminente ambiente festivo han provocado que vuelva a reproducirse en masa justo ahora, haciendo que muchos se pregunten: ¿dónde se encuentra la idílica playa en la que empieza la historia?

Cala Agulla, la postal mallorquina que conquistó a Disney

El corto arranca con una imagen idílica del verano mallorquín: aguas turquesas, arena blanca y sol de pleno verano. No es el Caribe, sino Cala Agulla, en el noreste de Mallorca, declarada Área Natural de Especial Interés y uno de los paisajes más reconocibles de la isla. Allí, un niño disfruta de sus vacaciones hasta que, buceando, se cruza con un pequeño pulpo que parece saludarle.

El octópodo termina adherido a su cabeza y la historia continúa en los mercadillos navideños de Praga, donde el niño y el pulpo viven nuevas aventuras. El corto, fiel a la narrativa emocional de Disney, convierte a ambos en inseparables hasta que la trama los conduce al momento inevitable: la despedida. Pero esa amistad improbable funciona porque toca el corazón sin artificios, con esa mezcla perfecta entre magia, música y sentimiento.

Aunque la playa solo aparece durante un breve tramo, es suficiente para despertar la curiosidad de miles de espectadores sobre Capdepera, el municipio que acoge Cala Agulla. Con su castillo medieval, sus calles empedradas, sus pendientes y su fusión entre patrimonio y naturaleza, Capdepera tiene un encanto que podría pertenecer a cualquier cuento de Disney.

El Niño y El Pulpo vuelve a ganar protagonismo este año porque ofrece, como solo Disney sabe hacer, un mensaje sencillo y poderoso: la amistad como refugio, el espíritu infantil que reaparece cada diciembre, la emoción que se enciende aunque uno ya no sea un niño. Pero también regala algo más: un recordatorio de la belleza de Mallorca, de sus rincones y su capacidad para inspirar historias universales.