Patrimonio
El Consell de Mallorca adquiere la valiosa carta náutica del siglo XV subastada por Sotheby's
La conselleria de Cultura y Patrimonio logra una compra directa por casi 700.000 euros al no presentarse a la puja ningún otro interesado
La intención de la institución insular es exponerla en el Museu de Mallorca y será el único documento de este tipo en manos públicas
El Consell de Mallorca ha adquirido este martes la carta náutica del siglo XV que la casa de subastas Sotheby’s ha sacado al mercado desde su sede en Londres. El valioso documento del cartógrafo isleño Pere Rossell, el lote 14 de la subasta, salía por un precio inicial de 600.000 libras (unos 687.000 euros) y es lo que ha pagado la institución insular al no presentarse a la puja ningún otro interesado.
La intención de la conselleria de Cultura y Patrimonio, encabezada por la vicepresidenta Antònia Roca, es exponer la carta en el Museu de Mallorca, tal como han informado desde la institución.
La carta náutica data de 1449 y está firmada por el profesional de la reputada Escola de Cartografía de Mallorca. Rossell era uno de los más importantes junto a la familia Cresques y el también destacado Gabriel Vallseca.
Sin embargo, a pesar de la relevancia de la citada institución medieval, hasta ahora ninguna administración pública de la isla tenía un documento de estas características del siglo XV, ya que en Mallorca solo hay una en la Fundación Bartolomé March.
