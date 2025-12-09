Certamen escolar por los 150 años de ‘Lo Pi de Formentor’

La Conselleria de Educación organiza el certamen Lo Pi de Formentor, dirigido a alumnos de ESO y de bachillerato y abierto a todos los centros educativos de Balears como colofón del Any Costa i Llobera, que conmemora este año los 150 años de la publicación del poema del poeta mallorquín. El certamen, que tendrá lugar en 2026, cuenta con las categorías de dibujo, para alumnos de 1º y 2º de ESO; narrativa, para alumnos de 3º y 4º de ESO; y poesía, para alumnos de 1º y 2º de bachillerato. Se repartirán premios en todas las categorías y también serán reconocidos los profesores colaboradores en las obras del alumnado. Las bases del concurso se presentarán en los centros en enero para que conozcan los plazos de presentación de las obras, los requisitos de los textos y dibujos y los premios de cada categoría.