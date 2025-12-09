Literatura
Certamen escolar por los 150 años de ‘Lo Pi de Formentor’
Educación organiza un concurso de dibujo y narrativa como colofón del Any Costa i Llobera
La Conselleria de Educación organiza el certamen Lo Pi de Formentor, dirigido a alumnos de ESO y de bachillerato y abierto a todos los centros educativos de Balears como colofón del Any Costa i Llobera, que conmemora este año los 150 años de la publicación del poema del poeta mallorquín. El certamen, que tendrá lugar en 2026, cuenta con las categorías de dibujo, para alumnos de 1º y 2º de ESO; narrativa, para alumnos de 3º y 4º de ESO; y poesía, para alumnos de 1º y 2º de bachillerato. Se repartirán premios en todas las categorías y también serán reconocidos los profesores colaboradores en las obras del alumnado. Las bases del concurso se presentarán en los centros en enero para que conozcan los plazos de presentación de las obras, los requisitos de los textos y dibujos y los premios de cada categoría.
- Nabil Kasasni, encargado de una tienda de recambios: 'Las balizas V16 de calidad sí deben conectarse a la aplicación de la DGT, desconfiad de las baratas
- Jon Kortajarena causa sensación en Alaró: el modelo vasco se deja ver en el mercadillo navideño
- Amenazado el edificio del horno más antiguo conservado en el Coll d’en Rabassa
- Una planta tóxica e invasora amenaza la potabilidad del agua del Gorg Blau
- Guillem Coll, dos décadas de chófer de presidentes del Consell de Mallorca: «Lo que pasa dentro del coche oficial, se queda en el coche oficial. Incluso aunque no quieras, a veces escuchas cosas"
- Adiós a la zona verde junto al edificio de Gesa
- Joan Bibiloni: «Me parece patético que se vendan entradas para un concierto dentro de un año y medio y encima se agoten»
- El primer paciente con glioblastoma de Baleares que logra acceder a un innovador tratamiento: «Quiero romper las estadísticas y vivir muchos años con esta terapia»