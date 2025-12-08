Furor por Hakuna en Mallorca: lleno absoluto del grupo de música católico en su segundo concierto en la isla

Este sábado, el Auditorio del Colegio San Cayetano se quedó pequeño para acoger a las más de 600 personas que asistieron al segundo concierto de Hakuna Group Music en Mallorca. Familias, grupos de jóvenes, niños y adolescentes abarrotaron el espacio, en un evento que agotó sus entradas hace semanas y contó con la presencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, así como con el apoyo de los Teatinos, comunidad anfitriona del encuentro.

Un auditorio entregado y un repertorio que unió generaciones

Desde los primeros acordes quedó claro que el público venía dispuesto a lo que ellos mismos describen como “alabar a Dios sin complejos”. Hakuna repasó algunos de sus temas más emblemáticos, desde Huracán o Noche hasta canciones más recientes como A ti te alabo o En medio del fuego.

El movimiento Hakuna, nacido espontáneamente entre jóvenes católicos que participaron en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro en 2013, vive hoy un auge sin precedentes. No hay vocalista estrella ni guitarrista principal: no existen nombres propios. «Lo importante no es el artista, es el mensaje», repiten. Y ese mensaje ha sido capaz de llenar escenarios que antes parecían impensables para un colectivo religioso.

En septiembre, Hakuna reunió a 36.000 fieles en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid, el mayor recinto al aire libre de Europa. Un éxito que llegó después de colmar el Movistar Arena de Madrid y que ha sorprendido a observadores tanto dentro como fuera de la Iglesia.

Mallorca, terreno fértil para el resurgir religioso entre jóvenes

Su llegada a la isla coincide con un fenómeno que empieza a asomar en las parroquias y universidades. Tal como se recogió en un reportaje de Diario de Mallorca, varias voces religiosas y académicas constatan un repunte del cristianismo entre los jóvenes mallorquines, que encuentran nuevos referentes en movimientos como Hakuna.

En Palma, Hakuna reúne cada semana a decenas de jóvenes en una parroquia de la ciudad para rezar cantando. “Somos un grupo de personas que quieren vivir la fe en comunidad”, explica Marta Vidal, coordinadora de Hakuna Mallorca.