El estreno discográfico de los mallorquines The Waves, un viaje sin filtros al corazón del rock&roll
Tras dejar huella en el Mallorca Live Festival o el MoboFest, el grupo de Guille Wheel publica su esperado álbum de debut, ‘Summer of Sunshine’
The Waves, una de las bandas más prometedoras de la escena rock mallorquina, conocida por muchos tras su paso por grandes citas como el Mallorca Live Festival o el MoboFest, ha publicado su esperado álbum de debut, Summer of Sunshine. Un trabajo que captura la esencia del rock&roll clásico con la frescura de una propuesta que suena tan auténtica como contemporánea.
«Summer of Sunshine es un disco de composiciones que nacen para perdurar: sin artificios ni nostalgia impostada. La voz de Guille, intensa y desgarradora, evoca al mejor John Lennon, mientras la banda construye un sonido sólido y elegante que no pretende imitar a sus referentes, sino aportar una nueva página al legado del rock and roll», señalan en la hoja promocional del álbum.
«Siempre pensé que cada disco debía ser distinto al anterior. La música es ilimitada, y eso la hace mágica», afirma Guille Wheel, integrante de una banda que también incluye a Berto al bajo, Juan como guitarra solista, Toni Sbert (The Ripples) a la guitarra acústica, Toni Sánchez (ex The Wheels a la voz y guitarra) y Tomi Solbas (The Wheels y Bilo) a la batería.
«Este álbum refleja un verano en el que nos conocimos y volvimos a disfrutar del verdadero sentido de hacer música en directo. Tocar con The Waves es lo más parecido a estar en una banda mítica de los 60 o 70 que he vivido», afirma Guille.
Ya sea en el escenario, donde han demostrado su valía con actuaciones vibrantes o en este debut de estudio, The Waves ofrecen una experiencia musical honesta, cargada de fuerza y emoción.
