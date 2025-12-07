El Cor Jove del Moianès abre el IV Certamen Coral de Binissalem

Binissalem celebra este fin de semana su IV Certamen Coral, un encuentro sonoro que reúne, año tras año, a coros de diferentes lugares del Estado español y que tiene lugar, como ya es tradición, en la Església de Santa Maria de Robines.

La jornada comenzó el pasado viernes con una recepción oficial en el Ayuntamiento de Binissalem, donde el alcalde dio la bienvenida a los coros seleccionados y al jurado del certamen. Durante el acto se realizó también el sorteo que determinó el orden de actuación de los coros participantes en los dos días de competición.

El jurado estará integrado por cinco reconocidos profesionales del mundo coral: Enrique Azurza, César Reda, Maria Camps, Andrew Hallock y Ane Legarreta. En cuanto a los galardones, se otorgarán dos premios en la categoría de coros adultos -dotados con 3.000 y 2.000 euros- y otros dos en la categoría infantil -de 2.000 y 1.500 euros-, a los que se sumarán el Premio al Mejor Director o Directora de cada categoría y, finalmente, el Premio del Público.

La presentación oficial del certamen se celebró en la Església de Binissalem. La velada culminó con la actuación del Cor Jove del Moianès, bajo la dirección de Elisenda Cabero y Carles Farreras, que interpretó un repertorio variado que combinaba piezas del repertorio navideño con otras del cancionero tradicional y algunas obras religiosas de autor. El conjunto coral ofreció un repertorio diverso que emocionó al público con su interpretación impecable y la belleza de sus voces.

Ayer sábado se celebraron las actuaciones correspondientes a las fases de competición, con cuatro coros por la mañana y otros tantos por la tarde, siguiendo el orden establecido por sorteo en la jornada del viernes. Hoy domingo, desde las 11.30 horas, se disputará la final.

Los grupos que han participado en esta edición son Ars Nova (Xàbia), Pequeñas Voces de La Alhambra (Granada), Cor de Dones de la UIB, Cor Sons (Manresa), Oñatiko Ganbara Abesbatza (País Vasco), Cor Trobada (Barcelona), Coro Sinfonía ( Torrevieja) y el Cor de Cambra Oriol Martorell (Barcelona).