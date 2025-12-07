Albert Pinya participa en Miami en la exposición 'Arte contemporáneo español de la Colección Fundación María Cristina Masaveu Peterson'

La obra Social Distancing del artista mallorquín Albert Pinya (Palma, 1985) está presente en la exposición Arte contemporáneo español de la Colección Fundación María Cristina Masaveu Peterson, que se podrá ver en el espacio Brickell Key Centre de Miami (Estados Unidos) hasta abril de 2027.

Arte contemporáneo español de la Colección FMCMP es un ciclo expositivo diseñado especialmente para el Espacio Brickell Key Centre, en el corazón de Miami, con el propósito de acercar al público estadounidense una muestra significativa del arte contemporáneo español. Con esta exposición se quiere dar a conocer, en Estados Unidos, el arte español contemporáneo a través de obras que forman parte de la Colección de arte de la Fundación.

Autores emergentes junto a otros de larga trayectoria

Este programa de exposiciones representa una valiosa oportunidad para dar visibilidad internacional a la creación artística española. Miami, ciudad profundamente vinculada al arte contemporáneo, ofrece el escenario ideal para esta iniciativa al reunir la obra de autores emergentes junto a la de otros que ya cuentan con una mayor trayectoria y contribuye así a la promoción del patrimonio cultural español en el exterior.

La primera exposición del ciclo presenta una cuidada selección de nueve obras pertenecientes a destacados pintores del último tercio del siglo XX, como José María Sicilia, Luis Claramunt y Miguel Ángel Campano, junto a piezas de creadores contemporáneos como Ana Barriga, Miguel Caravaca, Hugo Fontela, Albert Pinya, Mario Mankey y Antonio Arribas Hernández, cuya producción refleja las nuevas sensibilidades y lenguajes del arte actual.

La muestra incorpora, además, la icónica escultura Amor, de Robert Indiana, estableciendo un diálogo entre las propuestas españolas y la tradición artística estadounidense. Esta pieza del pop art funciona como un puente simbólico entre ambas culturas, reforzando el carácter internacional de la muestra y su vocación de intercambio creativo.

En conjunto, Arte contemporáneo español de la Colección FMCMP se presenta como un proyecto cultural ejemplar que pone de manifiesto el compromiso de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson con la promoción del arte y el mecenazgo. Su labor contribuye de manera decisiva a difundir el talento artístico español más allá de sus fronteras y a fomentar la cooperación cultural entre países.