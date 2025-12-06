Xavier Deshoulières: «Los artesanos han sublimado cada detalle de la obra»

La nueva pieza textil de Xavier Deshoulières nace de un encuentro fortuito en Japón. En enero de 2024, la Escuela de Arte de Tokio invitó al artista a presentar su trabajo y a formar parte del jurado de fin de grado. Allí, gracias a la pastelera Christine Ferber —referente mundial por sus mermeladas— conoció a Éric Boehm, fundador de la maison francesa especializada en tapices y alfombras de fibra de ortiga. Boehm vio en sus pinturas una sensibilidad afín y le propuso editar una obra textil a partir de sus dibujos. De aquella conversación surgió la selección de dos cuadros cuyos detalles conforman hoy el tríptico Jō.

De la conversación con Éric Boehm nació el tríptico Jō.

Mallorca atraviesa todo el universo creativo de Xavier. Desde hace diez años vive frente al mar, en Costa de la Calma, y la naturaleza de la isla se ha convertido en la base emocional y estética de su obra. Por eso, cuando Maison Éric Boehm le ofreció trasladar sus pinturas al lenguaje del tapiz, la propuesta le produjo un entusiasmo inmediato. «Me quedé impaciente por descubrir qué pasaría con mis pinturas en otro proceso de creación», explica. «Siempre busco reflexionar sobre nuestra relación con el entorno; esta colaboración encajaba por completo».

Uno de los elementos que más despertó su curiosidad fue el material: la fibra de ortiga. Boehm le enseñó que, desde hace siglos, se utiliza en Nepal para crear un textil resistente y delicado, y que su maison trabaja directamente con artesanos nepaleses para reinterpretar esta tradición a través del arte contemporáneo. Ese diálogo entre técnica ancestral y mirada artística es lo que permite transformar la bidimensionalidad del dibujo en volumen, textura y relieve.

El paso de la pintura al tapiz no fue solo un ejercicio técnico, sino un proceso de traducción sensorial. La selección de tonalidades naturales de la seda de ortiga permitió interpretar la monocromía característica de sus obras y preservar la legibilidad de los detalles. Xavier recuerda con asombro la primera vez que vio el resultado: «Lo que más me sorprendió fue la calidad extrema del trabajo y la paciencia infinita de los artesanos. Han sublimado cada detalle».

Para él, el tapiz aporta algo que el papel no puede ofrecer: materia, tacto, densidad. La obra puede contemplarse como pintura, pero también vivirse como objeto cotidiano —de ahí su formato inspirado en el tatami japonés, al que remite su título, Jō, unidad de medida tradicional en Japón.

El entendimiento entre su universo visual y el lenguaje matérico de Maison Éric Boehm fue inmediato. «Compartimos los mismos valores en cuanto a la relación de respeto entre el ser humano y su entorno», afirma. Esta afinidad se refleja en una pieza que combina técnica depurada, raíces culturales y una reflexión profunda sobre la naturaleza.

La obra se presenta en un escenario inesperado: el lobby de la Bodega Santa Catarina, en pleno Mercado de Navidad Santa Navidad IV. Un contexto que Xavier celebra: «Es un lugar perfecto, que descubrí gracias a mi amigo Philippe Salva. Une tradición y modernidad, diseño y un entorno donde las personas trabajan cerca de la tierra para extraer lo mejor: vinos de excepción».

El recorrido del tríptico es, en sí mismo, parte de la narrativa de la obra. Nació en su taller mallorquín, se diseñó en el estudio de la maison en Alsacia y tomó forma gracias al trabajo de artesanos en Nepal durante un año entero. Ahora vuelve a Mallorca para mostrarse por primera vez al público de la isla. «El ciclo se cierra aquí, su lugar de origen», dice.

Esta colaboración marca un hito en la trayectoria de Xavier Deshoulières y abre una nueva vía creativa que quiere seguir desarrollando. «Es solo el inicio. Esta experiencia me abre campos inmensos de posibilidades que continuaremos explorando con Éric y la Maison Éric Boehm».