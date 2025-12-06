El tenor mallorquín Joan Laínez cantará 'La Sibil·la' en la sede de la ONU en Ginebra

Joan Laínez participará el próximo 13 de diciembre en un concierto en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, organizado por la Fundación Onuart y en el que interpretará El Cant de la Sibil·la. La actuación, como explica el tenor mallorquín, será una mezcla de culturas, ya que compartirá escenario y repertorio con la violonchelista Saskia Rao de Haas y el reconocido maestro de sitar indio Pandit Shubhendra Rao.

Este concierto por la paz y los derechos humanos se celebra anualmente y en esta ocasión la Fundación Onuart ha querido contar con el tenor mallorquín, quien ha preparado el recital a distancias y gracias a las nuevas tecnologías con los otros dos músicos, que residen en la India. “Será una mezcla de culturas y lo que se verá en el concierto puede ser muy interesante”, comenta Laínez. El programa de la velada será una muestra de fusión entre Oriente y Occidente, con instrumentos indios y composiciones europeas. “Hemos tenido que buscar canciones y partituras que pudiesen ir con las dos culturas”, explica el tenor, quien no oculta su emoción por cantar en un lugar tan emblemático como la sede de la ONU en Ginebra, concretamente en su salón de asambleas. En esa búsqueda de repertorio que se pudiera adaptar a las dos culturas se ha incluido El Cant de la Sibil·la: “Se acopla muy bien a este tipo de instrumentación y, además, como es un concierto que se hará en la ONU y nuestro canto es patrimonio material de la humanidad, pues decidimos que sería una muy buena opción”, señala el cantante. También sonarán West meets East, composiciones reimaginadas de Isaac Albéniz (Asturias Reimagined) y arias de G.F. Händel y G. Puccini.

Cartel del concierto / .

Joan Laínez está estos días en Tenerife, donde este viernes ha estrenado Adiós a la bohemia, una ópera chica con música de Pablo Sorozábal y libreto de Pío Baroja. La próxima semana viajará a Mallorca, actuará con la Simfònica de Baleares, y el mismo día 13 por la mañana viajará a Ginebra, donde se encontrará con Saskia Rao de Haas y Pandit Shubhendra Rao para ensayar antes del concierto.

El tenor mallorquín enlaza proyectos y a principios de año cantará en Italia en la ópera Norma, en el papel principal de Pollione, y en mayo debutará en el Teatro de la Maestranza, en Sevilla, en la ópera Aida, encarnando a Radamés.