Estos son los conciertos navideños más destacados de Mallorca

La «Noche de paz» aún queda lejos, pero hasta entonces numerosos conciertos en Mallorca nos pondrán ya en un ambiente de recogimiento durante diciembre. Este año el Teatre Principal se adelanta, este viernes ya tuevo en programa el oratorio «El Mesías» de Händel. Participaron varios coros y solistas: en total, 200 personas sobre el escenario. Esa misma noche, el coro Ànima Gospel (dirigido por Llucia Gomila) también se puso en marcha con música sacra en el palacio de congresos de Palma. La recaudación se destinará a Cáritas. Dos interpretaciones más de «El Mesías» se ofrecerán este año, aunque más adelante: la de la Orquesta Sinfónica Europea y el coro Orfeó Balear bajo la dirección de Daniel Mulet, el 21 de diciembre en el Auditorium, y la del Studium Aureum el 23 en la Església de Monti-Sion de Pollença.

Podrá disfrutar de la música y al mismo tiempo hacer el bien de nuevo este sábado a las 18 horas: por San Nicolás habrá en la iglesia de La Porciúncula, en la Playa de Palma, un concierto benéfico con la mezzosoprano Waltraud Mucher y el organista Klaus Strehling. La entrada, de 20 euros, debe pagarse en efectivo y se destina a la fundación Herztat. También la finca cultural Son Bauló nos ofrece ya el 7 de diciembre un programa navideño musical y literario con Marina & Michael Kaljushny: textos amenos se combinan con música festiva de Händel, Mozart, Weill y otros.

La Sinfónica de Baleares y los coros de la isla

Tampoco la Sinfónica de Baleares puede estos días relajarse. Para empezar, la orquesta tiene todavía una velada en el Auditorium: la 9.ª Sinfonía de Beethoven (op. 125), dirigida por Pablo Mielgo, sonará el 11 de diciembre (y el 12 también en el Auditori de Manacor). Participarán varios solistas y el Cor Studium. El 18 y el 19 los abonados podrán disfrutar además, en dos ocasiones y en exclusiva, del «Oratorio de Navidad» de Bach.

El programa navideño de este año del Consell de la isla también ofrece mucho: a partir del 14, los visitantes del centro cultural La Misericòrdia, en Palma, podrán disfrutar cada día a las 19 horas de un concierto al aire libre, desde flamenco y pop hasta jazz. El primer día actuará allí además, a las 12 horas, la Banda Municipal de Marratxí. A más tardar a mediados de mes, los coros de la isla entran en plena temporada. Así, por ejemplo, los Palma Gospel Singers, antes de sus actuaciones navideñas en las iglesias de Lloret de Vistalegre (20 de diciembre) y Alaró (21 de diciembre), calentarán ya al público en el concierto de clausura del Jazz Voyeur Festival el 14 en el Trui Teatre. El plato fuerte góspel de la noche será el Chicago Mass Choir.

En el Convento Sant Antoni de Pàdua de Artà cantará el 14 de diciembre el coro góspel de Colònia de Sant Pere y, a continuación, habrá un canto abierto de villancicos. El 21 tendrá lugar allí el concierto de Navidad con el Orfeó Artanenc y el Coral de Montuïri. En Santa Maria del Camí, el coro local ofrecerá su concierto de Navidad de este año el 18. Y el Teatre Principal de Palma se muestra especialmente generoso y nos obsequia con una doble cita: el tradicional concierto de Navidad de los coros del teatro está programado para el 17 y de nuevo para el 18.

Cap Pela, Capella Mallorquina y otros momentos destacados

Muy ocupado en Adviento estará el conocido conjunto vocal Cap pela: la formación mallorquina cantará el 20 en la Basílica de Sant Francesc de Palma, el 23. en el Auditori de Porreres y el 25 de diciembre en el Auditori de Manacor. También los seguidores de la prestigiosa Capella Mallorquina podrán disfrutar de varias actuaciones del coro: el 21 interpretará villancicos en el Passeig del Born. En el marco de la misa de Navidad, la Capella Mallorquina cantará el 24 en la iglesia de Santa Creu, en Palma. Tendrá una tercera oportunidad el 26 en la iglesia de Santa Eulàlia, en Palma, con canto de la Sibila incluido.

Y hablando de la Sibila: quien pase las fiestas en Alemania y por ello se pierda esta tradición, tiene ya el 21 un concierto especial en la iglesia de Santanyí que rinde homenaje a las intérpretes que en los últimos 100 años han asumido el papel de la profetisa.

Otro de los puntos culminantes es el concierto de Navidad en la Fundación Miró el 20: el cuarteto de cuerda Binomium, con Nina Heidenreich y Ariadna Ferrer (violín), Hanga Fehér (viola) y Llorenç Rosal (violonchelo), interpretará un programa festivo; la entrada a las exposiciones está incluida. En una verdadera tradición se ha convertido la visita anual del pianista Vladimir Skomorokhov a la finca de artistas Can Brut. Del 26 al 29 ofrecerá tres conciertos, el primero de ellos a beneficio de la organización de ayuda «Bridge the Divide».