Inauguran en Palma una exposición por el 50 aniversario del Congrés de Cultura Catalana

La Obra Cultural Balear (OCB) y la Fundació Congrés de Cultura Catalana han inaugurado la exposición 'Imaginar, compartir, construir. El Congrés de Cultura Catalana, 1975-2025' en Ca n'Alcover con motivo del 50 aniversario del Congrés de Cultura Catalana.

Según ha informado la OCB en una nota de prensa, el acto ha contado con las intervenciones del presidente de la OCB, Antoni Llabrés, el presidente de la Fundación del Congrés de Cultura Catalana, Agustí Alcoberro, y el impulsor y responsable del Secretariat Executiu del Congrés a Mallorca, Sebastià Serra.

Alcoberro ha señalado que la inauguración de la exposición en Palma es una manera de "reivindicar el papel que tuvieron las islas en la historia del Congrés de Cultura Catalana" y ha añadido que, desde el inicio, tuvieron claro que no querían hacer "un relato nostálgico", sino "recuperar la energía de un movimiento que movilizó a miles de personas".

La exposición propone un itinerario visual y temático que permite revisitar las ideas, los protagonistas y las iniciativas que dieron vida al Congrés, al mismo tiempo que pone en relieve su vigencia a día de hoy.

El objetivo es ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de redescubrir el movimiento desde su fuerza transformadora y de establecer puentes con los retos del presente. La exposición se presentó primero en el Palau Robert de Barcelona y en l'Octubre Centre de Cultura Contemporània de València antes de llegar a Ca n'Alcover.