La prèvia

El desembre congelat...

Pere Estelrich i Massutí

Hem encetat desembre i amb el mes arriben propostes musicals, moltes, diverses i de qualitat.

Avui, dia 6, el Teatre d’Inca (20h) acollirà la segona sessió d’un projecte atractiu i agosarat: la interpretació de les sis Suites per a violoncel sol de Bach, amb Miquel Àngel Aguiló i algunes ballarines convidades com Mar Aguiló i Sol Picó, entre altres artistes.

Unes hores abans a La Porciúncula (18h), tenim un Concert benèfic a favor de la fundació «Herztat» que ajuda a persones grans socialment vulnerables a Mallorca. Hi intervindran la mezzosoprano Waltraud Mucher i l’organista Klaus Stehling. En el repertori, obres de Buxtehude, Bassani, Bach, Rutter i altres.

Des d’avui i fins dilluns inclòs, la Sala Mozart de l’Auditòrium (17h) proposa un espectacle musical per a tots els públics basat en la Princesa de les neus. I demà i dilluns a la Sala Magna del mateix edifici (19h), la companyia de Sara Baras ballarà el seu homenatge a Paco de Lucía.

També tenim el musical Viatge a Oz, en el Teatre Xesc Forteza de Palma. Sessions avui i demà a les 17 hores.

Avui a L’Hort del rei de Palma, la Coral Musicantes (18.30h) i demà, en el mateix espai, Cantarte.

Per a dilluns dia 8 i a l’església de la Mercè de Palma (20.30h), Studium Aureum ens proposa una primera sessió dedicada a la música barroca italiana amb peces de Frescobaldi, Corelli, Cavalli i alguns altres. Amb la veu i instruments els membres del grup intentaran fer-nos viatjar al passat a través de cançons i sonates.

