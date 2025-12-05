Las principales novedades del Mallorca Live 2026
El festival contará con siete escenarios, dos más que en los últimos años
El Mallorca Live Festival 2026 se ha presentado en boca de su director, Álvaro Martínez. En una entrevista concedida a este diario, el promotor argentino afincado en Baleares desde hace años, primero en Ibiza y posteriormente en Mallorca, ha explicado cuáles serán las principales novedades de un festival que se “reinventa con cada edición”.
El festival se reduce a dos días
El Mallorca Live recupera el formato de los inicios. En lugar de tres días se celebrará dos días, el 12 y 13 de junio. “La de acotar los días es una tendencia que se da en la mayoría de festivales. La inversión seguirá siendo la misma”, afirma Martínez.
El Closing Party
Este nuevo concepto es una de las grandes apuestas de esta edición. Su protagonista será David Guetta y para su sesión el recinto del Mallorca Live se reducirá a la mitad. El 50 por ciento de las entradas para este DJ, considerado uno de los reyes de la electrónica, ya se han vendido. En este cierre participarán cuatro artistas más cuyos nombres se darán a conocer próximamente.
Dos escenarios más
Habrá siete en total. Los dos nuevos escenarios estarán dedicados a los conciertos en acústico y a la música de baile. “Hemos contratado a una persona de decoración con amplia experiencia en conceptualizar escenarios. Queremos que cada escenario cuente una historia. Los dos nuevos escenarios estarán dedicados, uno a conciertos en acústico, lo que permitirá al público conectar de una manera más íntima con los artistas, y otro enfocado a la música de baile, a cargo de dos promotoras locales, para potenciar el talento balear”, explica el director del Mallorca Live.
