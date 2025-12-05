La OCB inaugura una exposición sobre el Congrés de Cultura Catalana de 1975

La Obra Cultural Balear (OCB) ha inaugurado la exposición Imaginar, compartir, construir. El Congrés de Cultura Catalana, 1975-2025 en Can Alcover, para conmemorar los 50 años de la celebración de esas jornadas en las que participaron reconocidos intelectuales de los Països Catalans.

La inauguración de esta muestra, que se podrá visitar hasta el 14 de enero, ha contado con Antoni Llabrés, presidente de la OCB, Agustí Alcoberro, presidente de la Fundació del Congrés de Cultura Catalana, y Sebastià Serra, impulsor y responsable del secretariado ejecutivo del congreso en Mallorca.

La exposición revisa las ideas, los protagonistas y las iniciativas del Congrés de Cultura Catalana de 1975. / OCB

Llabrés ha recordado que "la Obra Cultural Balear ya participó, activamente, hace cincuenta años, y continúa defendiendo un modelo de país cohesionado, abierto y plenamente normalizado. Y esta exposición es, además de un homenaje, una invitación: la invitación a volver a pensar el futuro con la misma valentía con que lo hicieron los que nos precedieron".

"La inauguración de la exposición en Palma es una manera de reivindicar el papel que las Islas tuvieron en el histórico Congrés de Cultura Catalana. Hoy, cincuenta años después, nos reencontramos con una historia compartida que continúa interpelándonos", ha añadido Agustí Alcoberro, quien ha querido remarcar que la intención no es hacer un relato nostálgico. “Queríamos recuperar la energía de un movimiento que supo movilizar a miles de personas de todos los territorios de habla catalana en un momento de cambios profundos, de incertidumbres y, sobre todo, de una enorme voluntad de futuro. El Congreso nació para imaginar, para compartir y para construir —exactamente los tres verbos que dan título a esta muestra. Desde cada territorio, se decidió pensar el país en plural y, a la vez, en conjunto", ha añadido.

El Congrés de Cultura Catalana comenzó el 28 de enero de 1975 y se convirtió en un gran esfuerzo colectivo que ayudó a configurar las bases sociales, culturales e institucionales que han orientado el desarrollo de los territorios de habla catalana en las últimas décadas, recuerda la OCB.

Esta exposición que se puede ver ahora en Can Alcover ha estado ya en Barcelona y València. A través de ella, se pueden revisitar las ideas, los protagonistas y las iniciativas que surgieron en ese congreso, a la vez que pone de relieve su vigencia hoy, señalan desde la OCB.