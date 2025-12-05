Los músicos mallorquines opinan sobre el portazo de España a Eurovisión: "¡Cómo vamos a estar con gentuza genocida!"

Opiniones de distintos colores y para todos los gustos. El portazo de España a Eurovisión, una decisión histórica por parte de RTVE tras 64 años de participación en este festival, satisface a muchos y molesta a unos pocos, según ha podido comprobar este diario tras un sondeo entre músicos de renombre.

"Estoy de acuerdo con la decisión de no participar en Eurovisión, si va Israel. Por un lado, Israel nunca ha formado parte de Europa, y a mí siempre me sorprendió que este país estuviera en este festival. Además, este Eurovisión tiene mucha audiencia y puede ayudar, en cierto modo, a que se considere como un castigo ya no hacia Israel, sino contra sus mandatarios, porque seguramente Israel también esté dividido. Da igual que sea un festival de música, ante cualquier evento en el que participe Israel se debería hacer saber las barbaridades que ha cometido ese bicho, Netanyahu, y compañía. Todo el mundo callado y venga muertos cada día, y no solo en Gaza, también en Ucrania", reflexiona Lorenzo Santamaria.

"La salida de España del Festival de Eurovisión es un acto de humanidad, dignidad, autonomía... Lo contrario sería una vergüenza absoluta, es decir, cómo vamos a estar con gentuza genocida y con hijos de puta de semejante nivel. Así que olé, olé y olé España, que se salí de ahí y que ya fue pionera en el matrimonio homosexual. Cuando España es roja, con todos los defectos, que los tiene, la España es roja y se nota, y es la que más mola", opina Alberto Vizcaíno.

Para el músico Rafa Ferrá, este festival “lleva tiempo politizado, con influencias entre países amigos a la hora de votar, así que no es una sorpresa. A mí me gustaría que fuera un festival musical puro, donde lo más importante fuera la música, una buena canción, como lo fue hace muchos años”.

Rafa Ferrá / .

“Siento una tristeza absoluta al ver mezclar la cultura musical con la política”, afirma Joan Carles Bestard. El actor, conocido por su personaje de Madò Pereta, opina que “a los del Gobierno, lo único que les interesa es que no se hable de la corrupción de Sánchez y que nos pasemos unos meses hablando de la gilipollez de Eurovisión. ¡Pues a hablar de Eurovisión! ¿Qué haría España si fuese una competición deportiva ? Pues yo te lo diré: nada. Ni hubiera abierto la boca”.

Joan Carles Bestard / .

A Luis Arboledas, integrante de Ossifar, la postura de España le parece “coherente y austera. Ahorramos pasta y nos ahorramos hacer el idiota”. El cantante, compositor y guitarrista de una de las bandas más gamberras y aplaudidas que ha dado Mallorca lo tiene claro: “Con la honrosa excepción de Chikilicuatre solemos hacer el ridículo. Aplaudo la medida doblemente… o triplemente, si tenemos en cuenta lo que ofrecen los demás participantes”.

Luis Arboledas, a la izquierda, con Llàtzer Méndez, su compañero de Ossifar / Anita Sancho

“Coherente” también es el adjetivo que elige el responsable de los contenidos musicales de la Cadena Ser, Miguel Vera, a la hora de valorar la histórica decisión del ente público, porque será la primera vez que España no participa en Eurovisión. “La medida de RTVE está en línea con la posición del Gobierno español, de veto y de respuesta ante la situación en Gaza. Al final se pone de manifiesto que el Festival de Eurovisión, en lugar de ser un festival musical, también tiene un importante componente geopolítico”, subraya Vera, quien lanza una pregunta: “¿Cómo reconvertirán el Benidorm Fest, después de haber logrado consolidarlo como un evento de referencia?”

Miguel Vera, de la Cadena Ser, en primer término / .

Baaldo, quien lleva años siguiendo Eurovisión y ha intentado en alguna ocasión participar en el Benidorm Fest, califica la decisión de RTVE de “súper valiente” y formula más preguntas: “¿Por qué se veta a Rusia y no a Israel? ¿Estamos hablando de un festival de la paz y de la música o estamos hablando de un festival donde todo es apoyar un genocidio y donde quien manda es la marca que pone el dinero? Igual que nos vamos de Eurovisión nos tendríamos que ir de otros programas y de muchos otros espectáculos deportivos, como el fútbol. La salida de España me parece muy acertada, ya tendremos tiempo de volver. Ahora necesitamos paz y libertad”.

Baaldo, en una imagen promocional / .

Guillem Porcel, cantante de La Granja, también califica la decisión de España como «correcta» pero se pregunta «hasta qué punto nuestra participación en el Festival de Eurovisión, un evento de marketing global y muy politizado, nos representa como país o como sociedad. Ante un genocidio como el que ha habido, insisto, no hay que participar. Mucho hemos tardado».

Guillem Porcel, cantante de La Granja / B.RAMON

«Estoy muy contento. Es una vergüenza que Israel siga comportándose como se comporta y espere que el mundo entero le siga la corriente. Hay que seguir denunciando lo que ha hecho Israel y lo que continúa haciendo», valora Jordi Maranges.

«Siempre he estado en contra de la politización de Eurovisión, véase las votaciones que se hacen entre países, que tendría que ser algo neutral, que tratara de música y no de intereses políticos, pero en este caso considero que no podemos hacer ojos ciegos a una guerra que está durando tanto. Hay que penalizar a los países que provocan guerras, castigarlos de algún modo», expresa Caterina Ross.