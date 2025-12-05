El gran creador de inconos urbanos, Frank Gehry, muere a los 96 años

A pesar de que le horrorizase el término, con Gehry se apaga unos de los grandes arquitectos estrella interencionales. Sin duda uno de los más populares y con una obra más reconocible por estrambótica.

Nació en 1929 en Canadá hijo de padre judío ruso, conductor de camiones y comerciante, y de madre judía polaca, aficionada al arte y melómana, quien influiría fuertemente en su hijo. A los 18 años la familia se traslada a los Ángeles, en Estados Unidos. Se gradua en arquitectura en la Universidad del Sur de California, y después de hacer el servicio militar, estudia urbanismo en Harvard, que abandona decepcionado.

Tras una larga temporada trabajando en un estudio ajeno, finalmente decide montar el suyo. Podemos decir que su primera obra relevante la hace con 50 años. Es la reforma de su propia casa en santa Mónica. La había comprado su segunda mujer, la panameña Berta Aguilera. Le adosó diversos módulos, principalmente una gran cocina, con estructuras y material barato de aspecto provisional. Los vecinos molestos, le preguntaron cuando quitaría las vallas de la construcción, su fachada definitiva, y él contestó que cuando ellos quitasen sus horribles casas burguesas. Era un hombre de genio.

El Museo Solomon R. Guggenheim. / RICHARD DREW / AP

A partir de entonces su carrera da un salto vertiginoso, comienza su denominado estilo deconstructivista, donde grandes volúmenes desconexos se van maclado con una fuerte expresividad, muy cercana a la escultura. Tan rotundo es su impacto en la arquitectura mundial, que en 1989 recibe el primo Pritzer, el máximo galardón de la profesión, cuando aun faltaba casi una década para que acabase le Museo Guggenheim, sin duda su obra más completa.

Pero en realidad, la propuesta del museo de Bilbao se basa en un proyecto anterior, la sala de Conciertos Walt Disney en Los Ángeles, pero que se demoró hasta 2003. Pero en ese proyecto comienza a utilizar avanzados programas de computador, que por fin liberan las formas, permitiendo geometrías onduladas libres, nunca antes factibles. Una viñeta sarcástica, mostraba a Gehry dibujando en un papel el museo, y al no salirle nada, arrugar la hoja y tirarla a la papelera.

Fotografía a vista de pájaro del Museo Guggenheim de Bilbao. / LUIS TEJIDO / EFE

Para volver corriendo a recogerla y usar el papel estrujado como modelo. Y ciertamente Gehry siempre trabajó desde dibujos y pequeñas maquetas, que iban creciendo en dimensión hasta permitirle experimentar el espacio. "Esta es mi mayor habilidad como arquitecto. Ser capaz de transformar un boceto en una maqueta y en un edificio". Fue un creador muy libre, poco amigo del gremio y defensor a ultranza de su libertad creativa: “Solo trabajo con clientes que tienen respeto por el arte de la Arquitectura”.

En España recibió el premio Príncipe de Asturias en 2014 y en su entrega cuando le preguntaron si su arquitectura era espectáculo polemizó diciendo que "El 98 % de los edificios que se hacen hoy son pura mierda, carecen de sensibilidad, sentido del diseño y respeto por la humanidad".

Siguiendo la estela longeva de otros grandes arquitectos Gehry nos deja a los 96 años, Frank Lloyd Wright lo hizo con 91, Philip Jonhson. Los 98, Oscar Nimeyer a los 104, Ieoh Ming Pei a loas 102, y Oriol Bohigas, de quien en pocos días celebraremos el centenario de su nacimiento un mes antes de cumplir los 96.