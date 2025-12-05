El Mallorca Live sueña con Rosalía
"Soy fan suyo", ha confesado el director del festival ,Álvaro Martínez
La última actuación de Rosalía en Palma se remonta al verano de 2022, cuando defendió en el recinto de Son Fusteret el ‘Motomami World Tour’ ante un público entregado desde la primera nota. La cantante y compositora catalana podría regresar a un escenario mallorquín en un futuro no muy lejano. El director del Mallorca Live, Álvaro Martínez, ha confesado a este diario que hace años que intenta ficharla para el festival.
“Soy fan de Rosalía. Me encanta lo que hace y su actitud disruptiva hacia la escena. Es una artista que ha evolucionado mucho con los años y a día de hoy poderla tener en Mallorca… Es una artista muy internacional, y los artistas muy internacionales solo tocan las capitales de cada país, es decir, Barcelona y Madrid, no creo que ninguna más. Poderla tener en el Mallorca Live sería un sueño, pero bueno, la ilusión está ahí. En este momento no la vemos cerca”, confiesa Martínez.
Entradas a la venta para sus conciertos en España
Rosalía anunció ayer las fechas de la gira de presentación de su cuarto disco de estudio, ‘Lux’. El tour arrancará el 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, donde ofrecerá cuatro conciertos en total, y contará después con otros cuatro recitales en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Según ha precisado Live Nation, las otras fechas de la artista catalana en la capital española serán el 1, 3 y 4 de abril, mientras que en la ciudad condal recalará los días 13, 15, 17 y 18 de abril.
La preventa para clientes del Banco Santander comenzará el próximo martes, 9 de diciembre, con un límite de dos entradas por persona que irán asociadas a su nombre.
La venta general arrancará dos días después, el 11 de diciembre, a través de la web de la promotora y de sus distribuidores oficiales, en este caso con límite de cuatro entradas por persona, también con carácter nominal.
