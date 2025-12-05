El bailarín Daniel Abreu actúa en Mallorca: "El público conecta con lo que pasa, no con la figura del artista"

En Gàbia trabaja dentro de un cubo de metacrilato, un espacio cerrado pero transparente. ¿Cómo le ha condicionado esa arquitectura tan delimitada?

Trabajo desde un cuerpo mucho más minimalista, en el que la expresión queda sometida a las limitaciones de expansión. Es como que solo me puedo mover sobre mí mismo. Me recuerda un poco a los episodios que vivíamos en pandemia, recogidos en espacios muy reducidos tratando de expresar lo mayor posible. Además, es un lugar muy expuesto por esta cosa del público tan cerca, de la transparencia. Absolutamente todo va a tener muchísima expresividad, pero muy poca expansión.

El proyecto reflexiona sobre la decadencia de lo artístico, la soledad y el aislamiento.

Hay algo muy personal en esto y tiene que ver con cómo me enfrento al mundo y a los conceptos que se tienen alrededor del arte. Para mí, en este siglo el arte se ha convertido en la figura del artista que hace cosas y a quien se enaltece. Y yo soy todo lo contrario. Pienso que es la obra, ese lugar tan frágil y tan sensible que me lleva a moverme dentro de eso que yo pienso. No soy yo, es lo que sucede, lo que pasa. El público conecta con lo que pasa, no con la figura del artista. El concepto que planteaba Miquel Àngel Aguiló resonaba mucho conmigo por la idea de eliminar fronteras.

Su sesión aborda las Suites 3 y 4 de Bach. ¿Cómo ha sido el encuentro entre su lenguaje corporal y una música tan estructurada?

Esto me resulta un poco más complejo, porque da la sensación de que estas partes piden una mayor expresividad, mucho más espacial. Eso hace que la movilidad dentro de un espacio tan pequeño sea más difícil de modular, porque los pasajes son bastantes marcados. Y si algo tiene la danza contemporánea es que combina estructuras y tejidos de forma menos rígida. Aquí hay un reto que estoy afrontando con gusto, porque estoy aprendiendo mucho.

Después de dos décadas creando, ¿cómo ha cambiado su manera de acercarse a un concepto?

A mí me interesa siempre el concepto más que la narrativa, que es mucho más conceptual y visual. Muy pocas veces me he enfrentado a una narrativa de personajes. Siempre hay figuras en la escena y detrás suele haber un concepto psicológico. Ahora, al hablar del aislamiento dentro de esta caja de metacrilato, pienso en algo más allá: la sensación de unidad y de soledad que existe en cada uno de nosotros al mismo tiempo, formando parte de un tejido muy grande.

Su compañía celebró hace poco su 20 aniversario.

Sí, fue muy interesante ver cómo han evolucionado las obras, qué elementos se repiten y cuáles las diferencian. En casi todas hay un minimalismo, un uso de elementos muy concretos, muchas veces relacionados con la naturaleza, la madera, la tierra… Nací en un pueblo de Tenerife y todos esos elementos con los que jugaba de pequeño siguen estando ahora en lo escénico. También me di cuenta de la presencia tan fuerte de la iluminación y el espacio sonoro. Y además, aunque no hago obras con una expresión acrobática excesiva, el cuerpo es el principal motor. Lo interesante es lo que le queda al público, no lo que hace el intérprete.

Tras 20 años al frente de la compañía, ¿cómo sobrevive al equilibrio entre director, coreógrafo, gestor e intérprete?

Cuando era más joven lo llevaba con más frescura y menos conciencia. Era un poco más loco. Ahora me pesa más. Los tiempos se han burocratizado demasiado y tener una estructura pequeña hace que la burocracia me coma. Dedico menos tiempo de calidad a lo artístico y eso lo echo de menos. También la edad hace que uno tenga menos energía. Es una profesión difícil de manejar en todos sus aspectos a la vez.

¿Se le da bien trabajar bajo presión?

Sí, eso sí. Lo artístico se mueve dentro de mundos muy simbólicos en los que te puedes enredar mucho. Cuando trabajas bajo presión tienes que resolver en poco tiempo y ser eficiente y creo que lo soy bastante.

Cuando prepara una pieza, ¿busca que el público se lleve algo concreto?

Para mí las obras no tienen que tener significados. Tratamos de llenar el mundo de significados como si las cosas tuvieran una única dirección. Yo siempre defino el arte como algo que tiene sentido. Intento que todo quede muy abierto a las interpretaciones. El público es responsable de lo que se lleva, pero a mí me toca dar claridad en cada cosa que se hace. El público, si se deja llevar, se lleva un mensaje porque lo que se hace se está contando para él.

¿Qué papel juega su formación en Psicología en su proceso creativo?

Siempre ha jugado un papel muy potente. Sigo formándome y eso enriquece otras miradas. Las últimas obras se han enriquecido con esas otras visiones, como la psicología de los sistemas. Hablar de lo grande llevado a lo pequeño es muy interesante y abre no solo la creación, sino la forma de observar el mundo. Eso permite contar algo que va más allá, que va hacia lo inconsciente.

Su imaginario está muy vinculado a Tenerife.

Sí, hay algo imposible de borrar: esos paisajes que veía y que sigo viendo porque voy mucho a Tenerife. Me gusta mi tierra, pero no me gusta cómo se gestiona. Tenerife y Canarias siguen estando de manera natural en mis obras. Es una pena que no estén en la mirada de la política.

¿Cómo ve la relación entre la exposición popular de las redes sociales y la danza como arte?

Creo que son manifestaciones muy distintas. Una cosa es el impacto visual de la pantalla, basado en el efecto y la sorpresa, y otra el tiempo escénico, que requiere otra mirada. Ayuda que más gente baile, porque significa volver a conectar con que también somos cuerpo, pero a nivel artístico o de gestión política me sorprende cómo nos dejamos llevar por esa narrativa visual de pantalla esperando que sea igual en la vida cotidiana. Eso no es así.

En una sociedad tan mediatizada por la imagen, ¿lo emocional es más necesario que nunca en la danza?

Más que lo emocional te hablaría de lo sensitivo. Lo emocional son actos de supervivencia: miedo, tristeza, asco… Porque estamos viviendo tiempos difíciles en ese campo. Pero nos falta sentir, estar presentes en cuánto calor tengo en las manos o cómo apoyo los pies en el suelo.