Álvaro Martínez, director del Mallorca Live Festival: “El despliegue audiovisual de David Guetta será algo nunca visto en la isla”

¿Por qué han decidido recortar el festival de tres a dos días?

Vimos que tres días de festival se hacía largo. La de acotar los días es una tendencia que se da en la mayoría de festivales. La inversión seguirá siendo la misma. Al concentrarlo en dos días creemos que habrá mejoras en la calidad, mejores resultados en cuanto al ‘line up’ [el cartel].

Algunas voces ya lo advertían: ¡el Mallorca Live es un festival de dos días, pero lo estiran hasta tres!

Como organizador y director del festival era algo que también sentía cuando estaba en el recinto. Hasta 2019 hicimos dos días, y hemos decidido volver a ese origen. Serán 12 horas por día (12 y 13 de junio) más un nuevo concepto, el del Closing Party, el domingo 14 de junio, un cierre potente en cuanto a música de baile para el que limitaremos el recinto, al 50 por ciento. Por cómo está yendo la venta de entradas será un cierre histórico, con David Guetta, el artista número 1 a nivel mundial desde hace 4 años, un DJ que nos potencia, al dar una imagen del festival al exterior y posicionándonos a nivel mediático y en redes.

Las entradas se pusieron a la venta el pasado viernes. ¿Qué tal está yendo el arranque?

Estamos muy contentos con la edición de 2026 porque se nota que hay ganas. Para el Closing ya está el 50 por ciento del aforo vendido, y con el festival estamos en torno al 35-40 por ciento.

He oído que se están disparando las ventas a público extranjero.

Para el domingo, el día del Closing, sí, hemos notado un incremento muy importante de venta en el extranjero. Las fechas de su actuación en Mallorca son las del fin de semana más explosivo de su Monolith Tour, una gira con un despliegue audiovisual nunca visto en Mallorca, algo brutal. En el escenario principal tendremos que hacer una abertura para que pueda entrar la pantalla que traerá Guetta. El jueves, viernes y sábado actuará en el Stade de France de París. Las entradas de esos shows, 240.000 tickets, las agotó en menos de una hora. Y el cuarto día de ese fin de semana le tendremos en Mallorca. Confíamos en que serán muchos los fans de Guetta que elegirán ese día para pasar un fin de semana en la isla.

¿En el Closing habrá más música, aparte de la de Guetta?

Serán cuatro en total. De momento solo hemos anunciado a Guetta. Los otros tres serán también de alcance internacional, de música electrónica, y uno de ellos es un artista local.

¿Qué cuesta traerse a Guetta?

Cuesta no solo dinero, que es mucho, una cifra con varios ceros (risas), y cuesta en todos los sentidos, porque es un artista que recibe ofertas de todo el mundo, y es muy selectivo a la hora de decidir los sitios a los que va. Nosotros íbamos detrás de él desde hace 4 años. Un objetivo que nos hemos marcado como festival es traer a artistas que por una cosa u otra no llegaron a buen puerto en Mallorca, llámese el caso de Placebo, Zaz o David Guetta [el DJ francés vio cancelada su actuación en Son Fusteret en 2014 cuando ya se habían vendido 8.000 entradas anticipadas].

Otra de las novedades del festival pasa por sus escenarios.

Sí, habrá dos escenarios nuevos, y vamos a conceptualizar todos los escenarios, siete en total. Hemos contratado a una persona de decoración con amplia experiencia en conceptualizar escenarios. Queremos que cada escenario cuente una historia. Los dos nuevos escenarios estarán dedicados, uno a conciertos en acústico, lo que permitirá al público conectar de una manera más íntima con los artistas, y otro enfocado a la música de baile, a cargo de dos promotoras locales, para potenciar el talento balear.

¿Qué promotoras son?

Todavía no las podemos decir porque estamos acabando de cerrarlo.

El público mallorquín ya ha hecho suyo este festival. ¿Barajan la posibilidad de trasladar el Mallorca Live a otra sede, como Palma?

Calvià es nuestra casa, estamos contentos allí y el festival seguirá haciéndose allí, pero es verdad que tenemos muy buena relación con Palma, con el área de Cultura del ayuntamiento, de hecho yo estoy participando en el proyecto Palma 2031, muy ilusionante. Estamos evaluando hacer más cosas en Palma, no el Mallorca Live, sino otro tipo de eventos a lo largo del año, un proyecto ambicioso que reúne varias disciplinas artísticas y que sacaremos a la luz, probablemente, en los próximos meses.

El director del Mallorca Live Festival, Álvaro Martínez / MANU MIELNIEZUK

Defiéndame Palma.

Palma, como ciudad, presenta un entorno cinematográfico, ideal para mezclar artistas del mundo de la música con otras disciplinas. El proyecto que estamos planteando es algo más urbano.

¿Palma aprueba en materia de escenarios sonoros?

Es verdad que a nivel salas se podría seguir trabajando. Sé que ahora abrirá una sala nueva. Recientemente lo ha hecho Motorworld, un espacio que visité en la Fira B! y me pareció guapísimo. Hay que ir creando más espacios, cuantos más, yo encantado.

El ayuntamiento de Palma ha suspendido todas las actividades en la plaza de toros. ¿Alguna vez han tocado a las puertas del Coliseo balear?

Lo evaluamos en su momento, pero finalmente no salió nada ahí. Nos cuesta salir del recinto del Mallorca Live, lo gestionamos todo el año, hay que generar contenido en nuestra casa y también hay que pagar el alquiler.

La afluencia de espectadores se ha consolidado en torno a los 20.000 espectadores en las últimas ediciones. ¿El Mallorca Live ha tocado techo?

Yo creo que sí. Nosotros estamos cómodos con esa cifra, entre 20.000 y 25.000 personas. Este año el aforo será de 25.000 personas al día. Es verdad que en la edición de 2025 no hubo ningún día de 25.000 personas, aunque estuvimos cerca. Al final es algo fluctuante, son muchos los factores que intervienen en que lleguemos a 25.000 o nos quedemos en 18.000, desde el año en el que se hace el festival hasta el cartel que sacas. Las demandas y preferencias del público van cambiando y lo único que podemos hacer es acompañar esa demanda, no podemos cambiarla.

En 2022 reventaron el recinto con C. Tangana. ¿Temió alguna vez morir de éxito?

Ese año veníamos de la pandemia, de estar encerrados en casa, y de pronto el primer impacto grande de público fue el día de C. Tangana. Salvando ese día, creo que tenemos bastante prestigio en cuanto a calidad y servicio. Son muchos años dedicándonos a esto.

El año pasado fue Iggy Pop y este David Guetta. Dos artistas que perseguía desde hace años. ¿Rosalía también le quita el sueño?

Soy fan de Rosalía. Me encanta lo que hace y su actitud disruptiva hacia la escena. Es una artista que ha evolucionado mucho con los años y a día de hoy poderla tener en Mallorca… Es una artista muy internacional, y los artistas muy internacionales solo tocan las capitales de cada país, es decir, Barcelona y Madrid, no creo que ninguna más. Poderla tener en el Mallorca Live sería un sueño, pero bueno, la ilusión está ahí. En este momento no la vemos cerca.

¿El Mallorca Live puede competir con los festivales de Madrid y Barcelona?

Casualmente me he asociado con una persona que trabajaba como socio de Mad Cool y tienen un recinto en Madrid, el Iberdrola Music. Nosotros trabajamos mucho en la experiencia, con alma, especial, cuidada, por eso hacemos eventos toda la semana del festival, de lunes a domingo, toda una historia que vamos contando, relacionando artistas con lugares emblemáticos, y luego está la explosión del recinto. Hace ya tiempo que dejé de competir por el ‘line up’, no es algo que me guste. Sí me gusta competir, trabajar, para poner el listón más alto en cuanto a la experiencia.

Un día le comprarán la marca, ya lo verá. Vendrá alguien con mucho dinero y le hará una oferta para quedarse con su festival.

Hemos tenido varias negociaciones... Como en todos los sectores, en los festivales de música han entrado los fondos de inversión, pero trabajar con un fondo me da mucho respeto. La música no es solo números.

El Mallorca Live nació a la par que el MoboFest, festival que este año nos dirá adiós. ¿Acudió a alguna de sus ediciones?

No, nunca, porque en verano trabajo mucho y también tenemos nuestras cosas. Siempre lo he seguido por redes. La verdad es que me da mucha tristeza que se disuelva, porque se ve que es un festival hecho con alma y cariño. Los proyectos hechos desde el alma y el cariño deberían ser eternos.