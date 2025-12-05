Las 10 claves del Mallorca Live 2026

En su novena edición, Mallorca Live se prepara para una nueva era, rumbo hacia su 10º aniversario. Consolidado como el evento musical más importante de Balears, en 2026 el festival se reinventa con una propuesta más concentrada y cuidada y un nuevo evento de cierre que lo proyecta internacionalmente.

1.- Dos días de pura esencia

Este año el festival se condensa en dos intensas jornadas –12 y 13 de junio de 2026– que concentran toda la energía, el talento y la identidad que han convertido a Mallorca Live en un referente nacional e internacional. Se condensa el mismo presupuesto de inversión económica en artistas de tres días, en dos días, apostando por un cartel de primer nivel. Pero la experiencia va aún más allá: el recinto se transforma para ofrecer nuevas activaciones exclusivas, diseñadas para sorprender, conectar y elevar la vivencia del público. Dos días donde cada minuto cuenta, donde todo está pensado para que la emoción, la música y la marca convivan con más fuerza que nunca.

2.- Una Closing Party histórica con el 50% de aforo vendido

Como broche de oro, el domingo 14 de junio se celebrará una Closing Party sin precedentes encabezada por el DJ número uno del mundo, David Guetta. La expectación es máxima: la mitad del aforo ya está vendida, un ritmo de ventas que confirma el extraordinario interés por una jornada llamada a convertirse en uno de los grandes hitos musicales del año. El aclamado DJ francés —recién llegado de abarrotar durante tres noches el Stade de France— pondrá el cierre a la semana en Mallorca con un espectáculo único que promete marcar la agenda cultural y proyectar el festival a nivel internacional.

3.- Escenarios que cuentan historias

Cada escenario evoluciona conceptualmente para ofrecer experiencias únicas. Mallorca Live 2026 será un recorrido sensorial por la música, la cultura y la identidad de la isla.

4.- Dos nuevos escenarios

Se crearán dos nuevos conceptos de escenario: uno con esencia plenamente mallorquina, impulsado por dos promotores de la isla y pensado para bailar y celebrar la escena emergente local; y otro de carácter más acústico, diseñado para propiciar una conexión más íntima y cercana entre el público y los artistas.

5.- Headliners sin solapamiento

La planificación de horarios se ha revisado para que los artistas principales no se pisen entre sí, garantizando que el público pueda disfrutar de todos los grandes nombres sin prisas ni pérdidas.

El Mallorca Live, una experiencia que merece ser vivida / Tomás Moyá

6.- La Plaza, el punto de encuentro de la electrónica del festival

La apuesta por la música electrónica se refuerza con mejoras artísticas, técnicas, visuales y de sonido para convertir La Plaza en uno de los espacios más inmersivos de todo el recinto.

7.- Nuevas zonas, nuevas experiencias

Se mantiene la Zona Premium, llega la nueva Zona Terraza, la nueva Zona Golden, y una renovada Zona VIP que se amplía con Zona Fan y activaciones exclusivas. El foco: una mejor experiencia y cercanía con los artistas. Todo ello con el objetivo de acercar al público experiencias Premium y mayor servicio a precios accesibles.

8.- Actividades paralelas durante toda la semana

Mallorca Live mantiene su compromiso con la vida cultural y musical de la isla, con actividades paralelas en lugares icónicos y emblemáticos que harán vibrar Mallorca más allá del recinto del festival de martes a domingo.

9.- Aforo y horarios como seña de identidad

El festival mantiene su aforo máximo de 25.000 asistentes por día y su ya clásico horario de 18:00 a 04:00, para disfrutar de los mejores atardeceres y amaneceres musicales.

Más información: Beatriz H. Viloria prensa@mallorcalivemusic.com +34 679449139

10.- Mallorca Live: más que un festival

Con una marca consolidada y un público fiel, Mallorca Live ya no necesita añadir la palabra “festival”. Es más que eso: una experiencia cultural que define a una generación y a una isla.