Rosa Renom trae a Palma 'La majordoma': "Casos Pelicot siempre ha habido, vienen de lejos y eso es lo más grave"

El dramaturgo Josep Maria Miró ha afirmado que su monólogo La majordoma ha encontrado a su actriz y que nadie más que Rosa Renom (Sabadell, 1963) puede encarnar a esa mujer que regresa a la que fue su casa, de la que huyó casi treinta años antes para escapar del maltrato, dejando atrás a su marido, pero también a su hijo pequeño. El texto teatral tiene coincidencias con el caso Pelicot, aunque su objetivo no es ser una obra de denuncia, sino la de contar una historia, explica la veterana intérprete, que defiende este proyecto sola sobre el escenario. Este jueves, 4 de diciembre, subirá al escenario del Teatre Principal de Palma, a las 20 horas.

Su personaje “huye de una situación de maltrato y en aquel momento, en caliente, necesita romper con todo. Y romper con todo significa dejarlo todo. Y le pasan muchas otras cosas, conoce a un mosén, tienen toda una historia... Y ella también acaba andando como por el lado oscuro de la vida, de alguna manera. Es decir, no es una heroína perfecta, ha hecho cosas, ella es consciente también de que se ha podrido un poco por dentro, que se ha vendido, que no todo es felicidad, no es un camino de rosas el que ha vivido”, avanza la actriz.

Aquí no se pueden hacer trampas, no sé cómo decirlo, es mucho más limpio, es como ir a lo esencial del teatro"

Rosa Renom preparó a su mayordoma “mano a mano” con Josep Maria Miró, un proceso “muy intenso”, cuenta. “Es como si te pusieran en lo alto de un tobogán, y te lanzas y no sabes que vendrá, te tienes que dejar llevar”, menciona. No ha sido su primer monólogo, pero sí ha sido “una experiencia muy enriquecedora y muy interesante. Y se aprenden muchas cosas como actriz también. Tienes que perder el miedo, tienes que confiar. Y eso a veces cuesta, no puedes hacer trampa. Tienes que ser como de verdad, no tienes que perder el hilo, tienes que agarrarte, pero de verdad. Aquí no se pueden hacer trampas, no sé cómo decirlo, es mucho más limpio, es como ir a lo esencial del teatro, alguien que explica y alguien que escucha, y ya está”, remarca.

En esta función, ella está completamente sola sobre el escenario, sin decorados. “Y significa que me tengo que concentrar mucho porque lo único que hay es el hilo de lo que explico, lo único que hay es la historia, es explicar un cuento”, comenta Renom, que por este trabajo ha recibido el premio Butaca 2025 a la mejor actriz.

El estreno de La majordoma coincidió en el tiempo con el mediático juicio a Dominique Pelicot, que fue condenado por drogar y violar durante décadas a la que fue su esposa, Gisèle, y permitir que también la violaran otros cincuenta hombres. Ante los puntos en común con su historia, Miró llegó a plantearse introducir alguna referencia al caso de Francia, comenta Renom. “Pero no lo hizo porque, de hecho, no se trata de eso. La obra, evidentemente, denuncia también todas estas cosas, pero no es una obra de denuncia, no es solo la historia de una mujer maltratada, es más que eso. Fue como casualidad que coincidiera con el caso Pelicot. Lo terrible es que casos Pelicot siempre ha habido, son terribles y que no son de ahora, vienen de lejos y eso es lo más grave”, reflexiona la intérprete.

Sobre el efecto que causa La majordoma en el público, la actriz asegura que han comprobado “que no afecta igual a las mujeres que a los hombres. Entonces hay gente que, por lo que sea, le toca profundamente según qué cosas y hay gente que otras. Las mujeres, claro, también hablan de hijos. Yo qué sé, supongo que estas cosas afectan diferente a los hombres o a las mujeres, o a algunos hombres y a algunas mujeres”.