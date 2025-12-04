Música
La revista 'Rolling Stone' sitúa 'Lux' de Rosalía entre los tres mejores discos del año
El trabajo de la artista catalana sube al podio solo por detrás de 'Mayhem' de Lady Gaga y 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny
EFE
'Rolling Stone' ha publicado este miércoles su ya clásica lista con los 100 mejores discos del año, con 'Lux' de Rosalía en el podio solo por detrás de 'Mayhem' de Lady Gaga y 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny, que es el número 1, y con otro español entre los destacados, Guitarricadelafuente.
"Rosalía ha demostrado ser la agente del caos más provocadora del pop y 'Lux' suena como ninguna otra en la música actual", argumenta la reseña del veterano medio musical sobre el cuarto álbum de la artista española a la hora de otorgarle el tercer lugar en esa clasificación.
En un año en el que han visto también la luz trabajos de figuras tan conocidas como Taylor Swift ('Te Life Of A Showgirl' es decimoquinto en esta lista), 'Rolling Stone' destaca la "irreverencia" de 'Lux' como razón de que "sea tan impactante": "Bebe de los grandes, pero se inclina por Mozart con una energía de villana o de Bach con un porro en la boca".
"En definitiva, el álbum triunfa porque cada canción está profundamente pensada y es profundamente sincera, enlazando con ideas embriagadoras en torno a qué demonios hacemos aquí. Lidia con el dolor y la pérdida, la ira y el duelo, el sexo y el deseo, el amor y la adoración, mientras intenta comprender mejor quién es ella, su forma de amar y las fuerzas espirituales que la mueven", culmina el escrito.
La de 'Rolling Stone' no es la única lista prestigiosa con lo mejor del año en la que se ha colado Rosalía, cuyo 'Lux' también aparece por ejemplo como el decimosexto mejor álbum para los especialistas de 'Pitchfork', mientras que para NME 'Reliquia' es la séptima mejor canción de 2025.
Rosalía no es la única española de la clasificación, que en el puesto número 46 también ha incluido a Guitarricadelafuente con su álbum 'Spanish Leather' tras considerarlo "su trabajo más ambicioso hasta la fecha" y "uno de los discos más emocionantes y aventureros del año".
- Una chica de quince años muere asfixiada al meter la cabeza entre las rejas de una ventana en su casa en Palma
- Membresía desde 10.000 euros: cómo un alemán está creando en el Molinar el primer club de barcos eléctricos de España
- Tarifa única para taxis en Mallorca: esto es lo que cuesta realmente ahora cada viaje
- Se vende el piso que todos quieren en Palma de Mallorca: enorme, con jardín privado y a 400 m de la playa
- La víctima del intento de asesinato de Costitx recibió más de treinta puñaladas
- Estas son las tres mejores pizzas de Baleares
- 250 aspirantes se presentaron al proceso de selección para ser chófer de Prohens en 2023
- El teléfono para pedir cita médica en Baleares lleva una semana sin atender las llamadas de los ciudadanos