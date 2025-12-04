El pianista y compositor Tony Ann actúa en el Jazz Voyeur Festival: "Amo a los increíbles líderes de la cultura pop"

Viene al Jazz Voyeur Festival. ¿Qué elementos del jazz están presentes en sus composiciones? ¿Cómo definiría su propio estilo musical?

Para ser honesto, hay poca o ninguna influencia del jazz en mi música. Aprendí un poco durante mi educación musical, pero desafortunadamente no mucho de ese lenguaje se ha quedado conmigo. El único aspecto que permanece es la manera en que compongo, que es a través de la improvisación.

¿Cómo descubrió la música por primera vez? ¿Qué o quién le hizo decidirse a seguir este camino?

Vi una película sobre Beethoven cuando tenía 12 años, y después de eso quise empezar a escribir mis propias melodías. Debido a esta nueva pasión, les pedí a mis padres clases de piano para ayudarme a perfeccionar mi habilidad en la creación musical.

¿Tiene alguna referencia o influencia musical?

Mis mayores influencias son los compositores clásicos, porque son los gigantes con los que crecí escuchando y los que más me inspiraron. También amo a los increíbles líderes de la cultura pop, Michael Jackson, Taylor Swift, ídolos del K-pop como BTS, y a compositores extraordinarios como John Mayer y Paul McCartney. La música en todas sus formas me inspira.

¿Qué ofrecerá al público en Mallorca? ¿Habrá alguna sorpresa, quizá una de esas versiones de canciones conocidas?

Definitivamente tendré preparada una versión especial… ¡lo descubrirán pronto!

Se le considera un virtuoso del piano; ¿ha pensado alguna vez en tocar otro instrumento?

Mi primer instrumento fue en realidad el clarinete, empecé a los 10 años. También toqué el violín durante unos meses en mi infancia. No me consideraría un verdadero virtuoso, para ser honesto; ese término pertenece a quienes están realmente dedicados al mundo de la música clásica. Me encantaría tocar el órgano o experimentar con el arpa algún día.

Ha colaborado con otros músicos, ¿qué es lo que más le interesa de trabajar con otros artistas?

La música, en mi opinión, es un lenguaje que se habla mejor con otras personas. Fusionar estilos, experiencias y armonías para crear una pieza que no habría sido posible individualmente, ¡creo que eso es algo maravilloso!

¿Hay alguien con quien le gustaría colaborar pero todavía no ha tenido la oportunidad?

Me encantaría trabajar con Laufey, Lady Gaga, Lang Lang (otra vez), Hans Zimmer, Hayato Sumino, Olivia Dean, Fred Again… y muchos otros.

¿Puede adelantar alguna colaboración o proyecto próximo?

Digamos simplemente que tengo un proyecto de colaboración superemocionante que saldrá a principios del próximo año…

En las últimas semanas ha estado en varios países diferentes. Durante una gira internacional, ¿sigue ciertas rutinas o necesita algo en particular para sentirse listo para actuar?

Realmente no vivo según rutinas ni horarios. No pongo la alarma a menos que tenga que coger un tren o un avión temprano. Soy una persona muy espontánea y tiendo a vivir día a día. Solo necesito al menos cinco horas de sueño el día que actúo, ¡y entonces estoy listo!

En sus álbumes ha explorado temas como los colores y los signos del zodiaco. ¿Qué le inspira al componer?

Mi tiempo viviendo en Los Ángeles realmente me ha inspirado. Mis experiencias viajando por el mundo, mis experiencias de infancia con la música, e incluso las conversaciones que tengo con mis audiencias... todo eso es increíblemente inspirador y moldea mi trabajo.

¿Cómo suele surgir una idea musical? ¿De una melodía, un concepto emocional, una imagen…?

Normalmente solo coloco mi teléfono sobre el piano e improviso lo que me venga a la mente. Si siento que está surgiendo algo bueno, intento darle forma completa y luego lo olvido por un tiempo. Cuando vuelvo a ello unas semanas después, si todavía me gusta, es entonces cuando realmente empiezo a refinarlo y desarrollarlo. Mi música suele comenzar con una melodía o un conjunto de armonías.

Tiene millones de seguidores en redes sociales. ¿Qué importancia tiene la comunicación con ellos?

Las redes sociales son increíblemente importantes para los artistas de la generación actual. Permiten que el público tenga una conexión más personal, a diferencia del pasado, cuando no podíamos ver lo que hacía un artista en su vida diaria. Por supuesto, no tiene por qué ser así, muchos artistas eligen no usar las redes de esa manera. En mi caso, me gusta dejar que el público entre un poco, compartiendo aspectos de mi vida personal y mi personalidad para que puedan conocerme como persona más allá de mi música.

¿Esos seguidores luego van a verle actuar en vivo?

¡El 90% de las veces, sí! En pueblos más pequeños, puede haber parejas o personas que no me conocen, pero sienten curiosidad por el tipo de música que hago.