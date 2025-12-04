La carta náutica mallorquina del siglo XV que subastará Sotheby's es única: los historiadores piden a las instituciones que la compren

Ninguna institución pública de Mallorca tiene una de las valiosas cartas náuticas del siglo XV de la prestigiosa Escola de Cartografia de la isla, cuyos documentos eran utilizados por los navegantes de todo el Mediterráneo.

La única existente de ese siglo se halla en la Fundación Bartolomé March, en la calle Palau Reial, que alberga una colección de cartas náuticas, principalmente del XVI y XVII, además de la citada.

Ahora la casa de subastas Sotheby’s saca al mercado otra carta de gran valor creada por el cartógrafo mallorquín Pere Rossell, que fue uno de los más importantes junto a la familia Cresques y Gabriel Vallseca.

Por ello, historiadores tan destacados como Maria Barceló, catedrática emérita de Historia Medieval de la UIB, piden a las instituciones que no pierdan esta oportunidad.

«Son los primeros que deberían actuar, tienen la obligación moral de adquirirla, porque debemos recuperar el patrimonio cultural de esta tierra disperso por todo el mundo. Muchos elementos se han perdido ya por la dejadez de los responsables», advierte.

El portulano del siglo XV obra del mallorquín Pere Rosell que sale a la venta en Sotheby's / Sotheby's

Esplendor gótico

Barceló recuerda que la isla era «una encrucijada de culturas en la época del esplendor gótico, tenía una gran importancia estratégica en todo el Mediterráneo e incluso hasta el Atlántico norte europeo, con conexiones comerciales muy relevantes»; y además contaba con la «destacadísima Escola de Cartografia de Mallorca, que es parte de nuestra identidad como mallorquines y debería conocerse y difundirse», concluye.

En los mismos términos se expresa el historiador Eduardo Pascual, que cree que «la carta náutica de Pere Rossell tiene que regresar a casa porque era uno de los grandes de la cartografía y ahora tenemos una buena ocasión para poner en valor su figura, ya que fue todo un referente en su época».

El documento del siglo XV de la Fundación Bartolomé March se suma a otro de menor valor en el Arxiu del Regne de Mallorca, en concreto «un fragmento de un portulano en pergamino también del XV, que seguramente era un borrador porque no tiene tintes de colores. Se cortó para reutilizarlo como encuadernación de un libro, algo frecuente en la época medieval», según detalla la directora, Carme Coll.

El historiador Antoni Ginard, experto en cartografía, afirma que la de Sotheby’s «es de las más antiguas de Pere Rossell», de 1449, y reconoce su valor «porque no hay muchas de los siglos XIV y XV, una cincuentena, aunque están dispersas por todo el mundo, y se crearon durante una época de gran auge en Mallorca».