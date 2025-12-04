La guitarra, protagonista

Hoy jueves se inicia en Palma la primera edición de PLUCK, un Festival de Guitarra. Se trata de un nuevo proyecto dedicado a la creación contemporánea para guitarra y a las estéticas musicales más innovadoras del instrumento.

Las sesiones del festival tendrán lugar en dos sedes, la de hoy en la Fundació Miró y las dos siguientes en el Colegio de Arquitectos de Balears.

Dirigido artísticamente por el guitarrista Pedro Mateo, el ciclo presentará hoy mismo al guitarrista húngaro Zsombor Sidoo con un programa que combina música contemporánea y legado barroco a través de la música de autores como Elliott Carter, György Kurtág o Johann Sebastian Bach.

Para el jueves 11 de diciembre será el guitarrista noruego Anders Clemens Oien quien presente una propuesta centrada en la lectura detallista del repertorio y «una mirada precisa y personal sobre la guitarra contemporánea y clásica», según palabras del director artístico. Sofia Gubaidulina, Marco Smaili o Ramon Humet serán los autores elegidos a la hora de confeccionar este segundo programa.

Cerrará esta primera propuesta, el día 18 de diciembre la guitarrista española Pilar Rius, figura destacada en la creación contemporánea y en proyectos asociados a nuevas estéticas escénicas. Ella se acercará a la experimentación sonora y a la interpretación actual a través de obras de Carles Guinovart, Rebeca Santiago, Diana Pérez, J.M. Sánchez Verdú, Inés Badalo y Agustín Castilla-Ávila.

Todos los conciertos se iniciarán a las 20 horas.