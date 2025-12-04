Rels B se vuelve a coronar como el artista español más escuchado fuera de España en 2025

Rels B vuelve a liderar la presencia española en el mundo gracias a los datos del ‘Wrapped’ de Spotify 2025, que lo sitúan un año más como el artista nacional con mayor impacto fuera del país. El mallorquín reafirma así su posición en un panorama global dominado por gigantes como Bad Bunny, pero donde su figura se mantiene como una de las más influyentes entre las audiencias internacionales.

Rels B, la voz española que más viaja

Según la plataforma, con más de 700 millones de usuarios, Rels B encabeza nuevamente la lista de artistas españoles más escuchados fuera de España, superando a Quevedo y Enrique Iglesias. Su tema ‘TU VAS SIN (fav)’ vuelve a destacar entre las canciones nacionales con mayor recepción internacional, consolidando esa conexión constante con públicos de múltiples países.

Mientras tanto, en el ámbito global, Bad Bunny se alza como el artista más escuchado del mundo en 2025, acumulando más de 19.800 millones de reproducciones y desplazando del primer puesto a Taylor Swift, que lideró durante los dos años anteriores. Junto a ellos, nombres como The Weeknd, Drake o Billie Eilish completan las primeras posiciones del año.

España escucha a Quevedo, el mundo mira a Rels B

Dentro del país, Quevedo ha protagonizado la subida más destacada, convirtiéndose en el artista más escuchado en España en 2025, después de escalar posiciones desde el quinto lugar del año anterior. Sin embargo, en lo que respecta a proyección exterior, Rels B continúa siendo el referente indiscutible, manteniéndose por encima tanto en presencia como en repercusión fuera de las fronteras nacionales.

En el plano internacional, la canción más escuchada del año ha sido ‘Die With A Smile’, de Lady Gaga y Bruno Mars, mientras que en España el público ha mostrado preferencia por los ritmos latinos y las colaboraciones urbanas, con temas como ‘La Plena - W Sound 05’ o ‘capaz (merengueton)’ entre los más reproducidos.

En cuanto a artistas femeninas, Karol G continúa liderando la escucha en España por tercer año consecutivo, seguida por Aitana, De La Rose, Bad Gyal y Taylor Swift. También destaca Rosalía, cuyo álbum ‘LUX’ ha logrado entrar en el top 20 nacional tras marcar un récord de reproducciones en un solo día.

Los pódcasts, otra forma de dominar el audio

Spotify también presenta los pódcasts más escuchados o vistos, una lista dominada por pódcasts de comedia, entrevistas, bienestar y negocio y crecimiento personal. Así, el número uno en España es 'La Ruina', el pódcast de comedia presentado por Tomás Fuentes e Ignasi Taltavull. Le sigue el programa de Andreu Buenafuente 'Nadie Sabe Nada' y 'El Podcast de Marian Rojas Estapé'. Completan la lista 'The Wild Project', 'Tengo un Plan', 'Poco se Habla!', 'WORLDCAST', 'ROCA PROJECT', 'La Fórmula Del Éxito con Uri Sabat' y 'La Pija y la Quinqui'.