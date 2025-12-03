Toni Font muestra sus 'Diàlegs íntims' en la galería 6A de Palma

Toni Font (Pollença, 1977) invita a la introspección a través de sus obras pictóricas de pincelada contundente, impactantes por sus colores y texturas, que a partir de este jueves, 4 de diciembre, muestra en 6A Taller Galeria con la exposición Diàlegs íntims.

Obra de Toni Font. / 6A

A través de la figura del óvalo, presente en estas pinturas, Font quiere establecer esos diálogos entre las diferentes piezas de la exposición. Son ocho obras pictóricas de gran potencia visual, acompañadas por cuatro ediciones litográficas “que nos llevan a un recorrido en el que la pintura, exhibe un abanico emocional que lleva a reflexión. Capas que van cubriendo los diferentes pasos que el pintor ha tenido que recorrer para llegar al resultado final que comparte”, destacan desde 6A. “En algunos momentos, parece que la pintura se desgarra en una especie de collage, que perfectamente podría ser pintado o real, a partir de piezas extraídas de otras pinturas rechazadas”, añade.

Otra muestra de 'Diàlegs íntims'. / 6A

Toni Font ha trabajado previamente en el Taller 6A, realizando una serie de obras gráficas, siempre de acuerdo con la técnica litográfica, que le ha permitido la máxima expresividad. “La gráfica suma en la obra de Font para ofrecer una experiencia pictórica completa, por unos instantes cargada de cierta complejidad emocional, pero en la que una vez que te has adentrado, te genera calma”, explica Bel Font, directora de 6A.

Diàlegs íntims se inaugura este 4 de diciembre, a las 19 horas.