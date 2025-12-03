El Teatro Principal inicia su programación navideña con oferta para todos los públicos
El ciclo navideño incluirá el estreno de 'Cuento de Navidad', junto a un concierto de jazz y la puesta en escena de la zarzuela 'La corte de Faraón'
EFE
El Teatro Principal inaugurará este domingo su programación navideña, que durante un mes contará con numerosos espectáculos de danza, música, teatro, zarzuela y espectáculos para los más jóvenes.
En un comunicado este miércoles, el teatro ha explicado que 'Cuento de Navidad (Encapsulando a Dickens)', de Tolo Ferrà, abrirá este ciclo con una revisión del clásico de Charles Dickens, obra que fue galardonada este año con el premio Max al mejor espectáculo para público familiar.
Por ello, además de las funciones previstas a las 17:00 y 19:00 horas del domingo 7 de diciembre, se ha añadido una nueva función, el mismo día a las 12:30 horas.
Entre el cúmulo de actuaciones previstas para las fiestas de Navidad, el Principal ha destacado que el martes 9 de diciembre, a las 20:00 horas, tendrá lugar el concierto del guitarrista Goran Levi, que actuará con su cuarteto.
Apadrinado por Mallorca Live Nights, Goran Levi Quartet es un proyecto de jazz contemporáneo con una sonoridad propia, elegante e imprevisible.
Además, la programación navideña se cerrará con la zarzuela 'La corte de Faraón', en una puesta en escena del prestigioso director Emilio Sagi y con dirección musical de Carlos Aragón.
La popular zarzuela de Vicente Lleó se representará los días 9 (20:00 horas), 10 (18:00 horas) y 11 de enero (18:00 horas).
Con el Coro del Teatro Principal, la Orquesta Acadèmia 1830 en el foso y un elenco de solistas de la talla de Manel Esteve-Madrid, María Rodríguez o Carmen Romeu, 'La corte de Faraón' narra la historia del Casto José en una comedia de enredos con un trasfondo festivo.
