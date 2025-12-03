Los lectores de Palma muestran curiosidad ante las memorias de Juan Carlos I: "Llevo tiempo esperándolo, para bien o para mal forma parte de nuestra historia"

Las memorias del rey emérito Juan Carlos I, Reconciliación, han llegado este miércoles 3 de diciembre a las librerías españolas y Palma no ha sido una excepción. Desde primera hora de la mañana, varios establecimientos del centro registraban un goteo constante de clientes, movidos por una combinación de curiosidad, interés histórico y, sobre todo, morbo. La publicación, cargada de reproches familiares y episodios polémicos de su reinado, ha despertado una expectación que se venía gestando desde que el libro salió en Francia hace un mes.

Antonio Sánchez, director de Comunicación en la región mediterránea de El Corte Inglés, confirma que "estas semanas se han estado reservando una decena de libros por centro" y que ya por la mañana han ido algunos clientes "interesados en comprar el libro".

En el centro de Avenidas, las impresiones son similares. Su responsable de librería, Vicente Tur, asegura que registraron "unas 15 reservas antes del lanzamiento", lo que encaja con las previsiones. Aunque no ha habido una avalancha, sí una atención sostenida: "Antes del lanzamiento, al haber salido ya en Francia, mucha gente lo pedía. Había un poquito de morbo".

El perfil, apunta, es "un público más mayor, de 40 para arriba". Sobre el precio de venta, 24,90 euros, lo considera "en consonancia con este tipo de libro con tapa dura".

"Más morbo que interés histórico"

En la tienda La Casa del Libro, el interés también se dejó notar desde la apertura. Su encargada explica que "desde primera hora" ha observado un patrón similar: "Predomina gente más adulta, adolescentes no". En su opinión, "la motivación evidente es el morbo". "El interés histórico tampoco interesa tanto", añade.

Las memorias del rey emérito, en los estantes de La Casa del Libro. / Juan A. Moreno

Aun así, reconoce que la figura de Juan Carlos I atrae tanto a curiosos como a quienes quieren entender mejor al personaje: "Un poquito de las dos cosas". La tienda también recibió reservas y pedidos web, "alrededor de un 20% antes de que saliera a la venta". En este sentido, prevé un "buen recorrido comercial" del libro.

Los lectores: entre el regalo y la curiosidad

Entre los compradores de la mañana en La Casa del Libro se encontraba Sergi Castañeda, un joven de 22 años que admite que inicialmente el libro no le llamaba la atención. "Pensaba comprarlo para mi padre, ya que le gusta mucho la historia", cuenta. Aun así, la mezcla entre relato histórico y vida privada del rey emérito le intriga: "Tiene ese morbo y esos secretos que igual hasta yo me lo podría leer".

Por su parte, una clienta de El Corte Inglés de más edad, hojeando el ejemplar, reconoce que lleva semanas esperando su publicación en España. No oculta que lo compra "para entender su versión de todo lo que ha pasado estos años", especialmente tras su marcha a Abu Dabi. "Para bien o para mal, forma parte de nuestra historia", asegura.