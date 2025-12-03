Un mapa excepcional mallorquín del siglo XV sale a la venta en Sotheby's: "Pere Rosell l'a fet a Malorqua en l'any 1447"

Un mapa del mar Mediterráneo del siglo XV elaborado por el cartógrafo mallorquín Pere Rosell ha salido a la venta en la galería Sotheby's, en una puja virtual que se cierra el próximo 9 de diciembre, con un precio que la sala londinense acerca al millón de euros.

Se trata de una "carta portulana", es decir, un mapa concebido como instrumento de navegación y en el que la principal información son los puertos de amarre de los barcos, mientras que el interior de los territorios aparece vacío.

El mapa, hecho con papel vitela y con un excepcional estado de conservación, permite adivinar que no hizo muchos viajes en barco, y de hecho la mayor parte de sus seis siglos de historia permaneció en manos de la familia florentina de los Martelli, rival de los Medici y que fue la que encargó el trabajo a Rosell.

"Pere Rosell l'a fet a Malorqua en l'any 1447"

El autor firmó el mapa en su margen derecho, en lengua catalana: "Pere Rosell l'a fet a Malorqua en l'any 1447", se lee con claridad en este mapa que recoge solamente el ámbito del mar Mediterráneo.

Rosell probablemente salió poco de su taller mallorquín, y la información la recibía de marinos que le traían datos de los puertos visitados -distancias, accidentes, etcétera- según señala a Efe Natascha Domeisen, especialista en manuscritos medievales de Sotheby's.

Aunque el mapa es de una asombrosa exactitud en las costas española, italiana o magrebíes -se puede identificar Barcelona, Mallorca, Venecia, Ceuta o Tlemecén-, Rosell se tomó algunas libertades en los confines orientales del Mediterráneo, al incluir importantes ciudades que nunca han tenido un puerto, como Damasco o Jerusalén (llamada aquí "Santo Sepulcro"), o hasta ciudades que en su tiempo eran ya solo mitos, como Babilonia.

Un mapa del siglo XV del mallorquín Pere Rosell sale a la venta en Sotheby's / Sotheby's

Sin contacto de instituciones públicas

Domeisen señala que Sotheby's aspira a venderlo por una cantidad entre 700.000 y el millón de libras esterlinas (entre 800.000 y 1,15 millones de euros), y consideró que por su contenido podría interesar a instituciones públicas españolas, y más concretamente de las Islas Baleares, pero reconoció que hasta el momento no se han puesto en contacto con ellos para presentar una oferta que paralice la puja.