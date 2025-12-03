Un mapa excepcional mallorquín del siglo XV sale a la venta en Sotheby's: "Pere Rosell l'a fet a Malorqua en l'any 1447"
La casa de subastas aspira a venderlo por entre entre 800.000 y 1,15 millones de euros
Ninguna institución pública española ni balear se ha puesto en contacto con Sotheby's para interesarse por el documento
Un mapa del mar Mediterráneo del siglo XV elaborado por el cartógrafo mallorquín Pere Rosell ha salido a la venta en la galería Sotheby's, en una puja virtual que se cierra el próximo 9 de diciembre, con un precio que la sala londinense acerca al millón de euros.
Se trata de una "carta portulana", es decir, un mapa concebido como instrumento de navegación y en el que la principal información son los puertos de amarre de los barcos, mientras que el interior de los territorios aparece vacío.
El mapa, hecho con papel vitela y con un excepcional estado de conservación, permite adivinar que no hizo muchos viajes en barco, y de hecho la mayor parte de sus seis siglos de historia permaneció en manos de la familia florentina de los Martelli, rival de los Medici y que fue la que encargó el trabajo a Rosell.
"Pere Rosell l'a fet a Malorqua en l'any 1447"
El autor firmó el mapa en su margen derecho, en lengua catalana: "Pere Rosell l'a fet a Malorqua en l'any 1447", se lee con claridad en este mapa que recoge solamente el ámbito del mar Mediterráneo.
Rosell probablemente salió poco de su taller mallorquín, y la información la recibía de marinos que le traían datos de los puertos visitados -distancias, accidentes, etcétera- según señala a Efe Natascha Domeisen, especialista en manuscritos medievales de Sotheby's.
Aunque el mapa es de una asombrosa exactitud en las costas española, italiana o magrebíes -se puede identificar Barcelona, Mallorca, Venecia, Ceuta o Tlemecén-, Rosell se tomó algunas libertades en los confines orientales del Mediterráneo, al incluir importantes ciudades que nunca han tenido un puerto, como Damasco o Jerusalén (llamada aquí "Santo Sepulcro"), o hasta ciudades que en su tiempo eran ya solo mitos, como Babilonia.
Sin contacto de instituciones públicas
Domeisen señala que Sotheby's aspira a venderlo por una cantidad entre 700.000 y el millón de libras esterlinas (entre 800.000 y 1,15 millones de euros), y consideró que por su contenido podría interesar a instituciones públicas españolas, y más concretamente de las Islas Baleares, pero reconoció que hasta el momento no se han puesto en contacto con ellos para presentar una oferta que paralice la puja.
