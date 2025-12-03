Mallorca, omnipresente en el álbum de fotos de Reconciliación, las memorias de Juan Carlos I

Juan Carlos I y Mallorca mantuvieron una estrecha relación durante casi 40 años. El hoy rey emérito acercó hasta la isla durante los años 80 y 90 a mandatarios de todo el mundo y miembros de casas reales, colocando a Balears en el centro de todos los focos. Sus memorias en primera persona, publicadas bajo el título de Reconciliación, también muestran en imágenes, alrededor de un centenar, el papel que han jugado Mallorca y el Mediterráneo en su vida. “El mar es el territorio donde me siento más libre”, confiesa en sus páginas, donde se le puede ver distendido, en diferentes momentos de diversión, con un walkman, en el mar o en la piscina, con sus tres hijos, Elena, Cristina y Felipe, en el Palacio de Marivent.

Con la reina, Sofi, como le llama don Juan Carlos, en aguas de Mallorca / Colección personal Juan Carlos I / Planeta

Doña Sofía, “conocida como Sofi entre sus íntimos”, “una reina admirable”, es protagonista de numerosas imágenes procedentes de la colección personal de Juan Carlos I. En una de ellas aparece la reina emérita, a quien se le ve sonriente en los jardines de Marivent: “Fotografía que realicé personalmente a mi mujer, por quien siento afecto y admiración”, reza el pie de foto.

Los ochenta fueron los años de mayor esplendor del Palacio de Marivent. Por sus escalinatas desfilaron, entre otros nombres, los reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola, Huséin de Jordania, Beatriz de Holand, los Grandes Duques de Luxemburgo y Diana y Carlos de Inglaterra, entre muchos otros. En el mar, “con mi amigo íntimo, el rey Huséin de Jordania”, “con Sofía y los príncipes de Mónaco, Rainiero y Grace” y “con la familia real británica en una de sus visitas habituales”, escribe Juan Carlos I.

Nadal le dedicó una fotografía del día de su boda / Colección personal Juan Carlos I / Planeta

Algunas de las imágenes que ha incluido el monarca en sus memorias corresponden a episodios históricos del deporte, como cuando ganó la Copa del Rey de Vela en 1993 y sus compañeros de equipo le lanzaron vestido a la piscina del Real Club Náutico de Palma; o cuando Rafa Nadal le dedicó una fotografía del día de su boda, en el año 2019, “en reconocimiento a mi apoyo incondicional a los deportistas españoles”.

Don Juan Carlos y doña Sofía junto a Balduino y Fabiola de Bélgica. / dm