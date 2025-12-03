La DJ Jovynn fascina en Mallorca y se deja ver por Sóller: la estrella global nacida en TikTok que conquista cada escenario

Mallorca ha recibido este fin de semana a una de las artistas más influyentes del nuevo panorama electrónico: Jovynn, la DJ malasia que pasó de hacer mezclas en su habitación durante la pandemia a convertirse en un fenómeno mundial con un millón de seguidores en Instagram y más de 10 millones en TikTok. La creadora de “Rack It Up” y “This Is Hardcore” actuó en la isla y aprovechó su visita para disfrutar de Sóller, donde varios fans la reconocieron mientras paseaba por las calles del emblemático valle mallorquín.

De un dormitorio en Malasia al mundo: la revolución de los DJs nacidos en redes

La historia de Jovynn es la de una generación que no esperó a que los clubes reabrieran tras la pandemia. Tal como relató en una entrevista con MixMag, lo que comenzó como “unos pocos mashups experimentales en TikTok” acabó catapultándola a escenarios internacionales. Durante el confinamiento, consiguió su primer DDJ-400 y empezó a subir mezclas sin pretensión alguna. De pronto, uno de aquellos vídeos explotó. “No esperaba mucho (…) pero el primer vídeo tuvo una cantidad increíble de visualizaciones”, explicó a la revista.

Ese fue el punto de partida. Siguió publicando, las tendencias se multiplicaron y Jovynn encontró , casi sin buscarlo, su propio nicho: un sonido emocional, melódico y a veces crudo, capaz de viajar de la pantalla a la pista de baile sin perder su esencia.

Lejos de los DJs que persiguen algoritmos, Jovynn crea desde lo que siente. “Mis mezclas están hechas según lo que siento en ese momento”, confesó. Incluso uno de sus remixes virales, “Voices in My Head”, surgió de una etapa personal difícil. “Intentaba replicar el ruido que había en mi cabeza… y la gente se identificaba con ello”, relató.

Mallorca, nuevo escenario de una artista ya global

La DJ forma parte de una nueva ola de talento asiático que está transformando la música electrónica internacional. Desde Kuala Lumpur hasta los principales festivales europeos, su nombre aparece cada vez con más fuerza. Mallorca, con su creciente circuito de música electrónica y su magnetismo entre artistas internacionales, se ha sumado a las paradas de su agenda.

En Sóller, Jovynn disfrutó del ambiente local antes y después de su actuación, compartiendo fragmentos en redes y agradeciendo el cariño recibido por parte de la comunidad isleña: "Te amo Mallorca, me lo he pasado increíble con vosotros".