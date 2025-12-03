Diegote presenta 'Eterna', su primer EP tras un año de consolidación en la escena urbana

Tras un inicio de carrera con un crecimiento constante y una identidad artística que se ha ido definiendo tema a tema, Diegote llega a este proyecto debut con una comunidad de oyentes que supera el millón mensual y más de 400.000 seguidores en redes sociales.

De viral a formar parte del cartel de grandes festivales

Durante su primer año, Diegote se viralizó en dos BDP’s (Batalla de promesas), especialmente con Tu Silueta, que acumuló más de 100 millones de streams en todas las plataformas.

Tras firmar con el sello Dale Play Records (Bizarrap, Nicki Nicole, Duki), su propuesta directa y emocional le permitió conectar con un público interesado en su estilo y narrativa. También colaboró con Beret, uno de los referentes del pop urbano español.

En este primer año, Diegote ha llevado su música a 13 conciertos en distintas ciudades, incluyendo festivales como Boombastic, Arenal Sound o Madrid Salvaje, y salas como BCM.

Eterna es un EP que reúne la propuesta sonora de Diegote, sus influencias y colaboraciones. En este trabajo, ha trabajado con productores como PMP, Toni Anzis, Jack Stone, The Iconics y Andrés Goiburu, y colaboró con el artista uruguayo Zeballos en su focus track Chilling.