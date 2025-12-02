Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cine

Un tribunal de Irán condena a un año de prisión al director de cine Jafar Panahi por rebeldía

El cineasta, quien ya recibió el Oso de Oro en la Berlinale de 2015 por la película 'Taxi Teherán', salió de Irán durante el mes de mayo tras tener prohibido hacerlo durante 15 años

Archivo - El director de cine iraní Jafar Panahi durante la presentación en Roma de su película 'Un simple accidente', en octubre de 2025 (archivo)

Archivo - El director de cine iraní Jafar Panahi durante la presentación en Roma de su película 'Un simple accidente', en octubre de 2025 (archivo) / Europa Press/Contacto/Anna Maria Tinghino

EP

MADRID

Un tribunal de Irán ha condenado en rebeldía al director de cine Jafar Panahi por cargos de "propaganda contra el régimen", según ha confirmado uno de sus abogados, meses después de ser galardonado con la Palma de Oro en el Festival de Cannes por 'Un simple accidente'.

El abogado, Mostafá Nili, ha especificado en un mensaje en su cuenta en la red social X que un tribunal revolucionario ha impuesto además al destacado cineasta una prohibición de salir del país durante dos años, a pesar de que en la actualidad se encuentra en el extranjero, al tiempo que ha adelantado que presentarán una apelación a la sentencia.

Panahi, quien ya recibió el Oso de Oro en la Berlinale de 2015 por la película 'Taxi Teherán', salió de Irán durante el mes de mayo tras tener prohibido hacerlo durante 15 años y varios meses en prisión. Así, estas restricciones fueron levantadas después de que cumpliera su sentencia, durante la que mantuvo una huelga de hambre en la cárcel de Evin.

