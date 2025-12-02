Pierre Bauzerand: «Soy un fanático de Herbie Hancock, le considero un auténtico maestro»

Serenity es el título del primer álbum del pianista y compositor francés Pierre Bauzerand, afincado en Mallorca desde hace más de diez años. Grabado en Lloret de Vistalegre, en los estudios de Red Carpet, el centro de residencias situado en la finca de Son Baix, este disco incluye ocho temas que muestran la variedad de gustos dentro del jazz de su autor.

“Es un álbum muy ecléctico, un disco de jazz tradicional pero con un toque moderno”, señala Bauzerand, un enamorado del jazz de los años 60, del hard bop y del Miles Davis Quintet, en concreto del que fuera uno de sus pianista. “Soy un fanático de Herbie Hancock, lo he escuchado toda mi vida, y tengo una banda tributo a su música en Toulouse. Le considera un auténtico maestro”, subraya.

Codeándose con los grandes

Nacido en Francia en 1985, Pierre Bauzerand empezó a tocar el piano a los 8 años. “Mis padres no son músicos pero eran unos fanáticos del jazz, en casa no dejaba de sonar todo el rato Miles Davis”, recuerda. Con 12 años ingresó en la prestigiosa escuela de jazz de Marciac, para graduarse posteriormente en el conservatorio de Toulouse. Durante este proceso perfeccionó su arte a través de clases magistrales y sesiones de improvisación con leyendas como Wynton Marsalis, Oscar Peterson, Monty Alexander, Roy Hargrove y otros. Tras casi una década actuando en la efervescente escena jazzística de Toulouse emprendió un viaje de tres años por Brasil, Malasia, Nueva Zelanda, Australia, Nueva York, Londres y Cabo Verde, sumergiéndose en sus tradiciones musicales. Hace poco más de una década decidió instalarse en Mallorca, isla que descubrió a raíz de un concierto: “Vine con mi banda de Londres por aquel momento, para tocar en una fiesta privada en Sóller, de Halloween. Enseguida me quedé encantado con esta isla, por su mar, por su clima. Solía ir por las jam del Saratoga, y ahí fui conociendo a los músicos locales. En Mallorca hay muchos músicos de jazz pero pocos lugares en los que tocar”.

Pierre Bauzerand, pianista francés / .

En Serenity le acompañan Shayan Fathi (batería), Toni Cuenca (contrabajo), Pepe Ragonese (trompeta) e Iscle Datzira (saxofones). Juntos dan vida a las composiciones originales de Bauzerand, melodías narrativas con un rico sonido acústico que abraza tradición y modernidad. “Conocí a los responsables de Red Carpet en un concierto, y me propusieron grabar mi primer álbum. Tuve la oportunidad de grabar lo que quería y con quien quería”, afirma.

La grabación fue rápida, y dieron en la diana. “Se hizo en cuatro días, en formato quinteto, aunque hay dos temas en formato trío, otro de piano solo, y una balada con trompeta, saxo y piano. También hay una versión, de Close to you, de Burt Baccarach, registrada en 1970 por el dúo The Carpenters. Me hacía ilusión tener un tema famoso en el álbum. Escuché la versión de los Carpenters, porque hay muchas más, entre ellas una de Sinatra, y opté por ella. He hecho todo un arreglo, muy diferente, todo instrumental, sin voces”, detalla.

Bauzerand, con Shayan Fathi, Toni Cuenca, Pere Ragonese e Iscle Datzira / .

El título del disco, y también de uno de los temas del mismo, Serenity, refleja la calma que su autor ha encontrado en Mallorca y el momento vital que atraviesa. “A mí me encanta el mar, bucear, y cuando escribía este tema lo hice sentado en una pequeña cala, mirando al mar. También conecta con una época de mi vida, más tranquila, en la que sé lo que quiero hacer, y estoy como en paz con lo que estoy buscando. El jazz me da serenidad”, reconoce.

Este estreno discográfico de Bauzerand se publicó en plataformas digitales el pasado 21 de noviembre y está programado que a principios de 2026 lo haga en vinilo, en un doble álbum. Para su presentación en directo habrá que esperar. “Aun estamos planificando los conciertos”, aclara.