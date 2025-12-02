El Festival de Angulema se suspende por el boicot del sector

El Festival Internacional del Cómic de Angulema no celebrará su edición de 2026 debido al boicot por parte de los autores del llamado noveno arte. Los profesionales del sector acusan a 9e Art+ de derivas comerciales, falta de ambición y de transparencia y haber despedido a una empleada tras una denuncia por violación en 2024. El descontento escaló a raíz de la renovación de la licitación de organización concedida a esa empresa a partir de 2028, si bien ante las críticas se decidió que debería trabajar en coordinación con el organismo público Ciudad Internacional del Cómic y la Imagen (CIBDI). La medida, sin embargo, no fue suficiente para aplacar la que ya es la mayor crisis de este festival en su historia desde su fundación en 1974, ya que las dos próximas ediciones seguían sobre el papel en manos de 9e Art+.