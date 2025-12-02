Cómic
El Festival de Angulema se suspende por el boicot del sector
«La edición 2026 no puede desarrollarse en condiciones adecuadas», anunció la organizadora
El Festival Internacional del Cómic de Angulema no celebrará su edición de 2026 debido al boicot por parte de los autores del llamado noveno arte. Los profesionales del sector acusan a 9e Art+ de derivas comerciales, falta de ambición y de transparencia y haber despedido a una empleada tras una denuncia por violación en 2024. El descontento escaló a raíz de la renovación de la licitación de organización concedida a esa empresa a partir de 2028, si bien ante las críticas se decidió que debería trabajar en coordinación con el organismo público Ciudad Internacional del Cómic y la Imagen (CIBDI). La medida, sin embargo, no fue suficiente para aplacar la que ya es la mayor crisis de este festival en su historia desde su fundación en 1974, ya que las dos próximas ediciones seguían sobre el papel en manos de 9e Art+.
- Empeora el estado del hombre que apuñaló a su exnovia en Costitx, que ha tenido que ser operado
- Pelayo Cortina Koplowitz compra el hotel Es Molí de Deiá por 50 millones: un paraíso con acceso privado al mar
- Una trabajadora de Ryanair pide 25.000 euros de indemnización por la sobrecarga de trabajo que agravó su salud en Mallorca
- Baleares empezará a construir más de 1.000 viviendas públicas en 2026
- Las discotecas de Calvià apuestan por el 'tardeo' y abrirán a las seis de la tarde
- Fallece el expárroco de Can Picafort Nicolau Pons, escritor prolífico y un jesuita atípico
- La única pensión de Mallorca, Bellavista, y su dueña, ‘raras avis’
- Es Fangar en venta a 87 millones, una rebaja en la mansión más cara de Mallorca